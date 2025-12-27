Καλλιθέα: Βίντεο από την φωτιά στο διαμέρισμα που πέθαναν δύο άνδρες: Ακούστηκε έκρηξη και ακολούθησαν φλόγες
Μια ανείπωτη τραγωδία γράφτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Καλλιθέας όπου δύο νέοι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από το διαμέρισμα τους μετά από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του σπιτιού.
Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής σήμανε συναγερμός για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου διπλοκατοικίας επί της οδού Αγαμέμνονος. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό κλιμακοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής περιορίζοντας τις φλόγες που ξεπηδούσαν από τα παράθυρα του σπιτιού.
Οι γείτονες τους ενημέρωσαν πως μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα βρίσκονταν οι δύο νεαροί αλλοδαποί αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη και έτσι οι πυροσβέστες ανέβηκαν με σκάλα στο μπαλκόνι και έσπασαν τα παράθυρα ώστε να έχουν πρόσβαση στο σαλόνι.
Μόλις μπήκαν στο σπίτι είδαν τους δύο νεαρούς χωρίς τις αισθήσεις τους και με εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο τους το σώμα. Τους κατέβασαν στην αυλή και με τη βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ τους έβαλαν στα ασθενοφόρα και από εκεί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που οι φλόγες ξεπηδούν από το εσωτερικό του σπιτιού και καίνε την τέντα του μπαλκονιού.
Ακολουθεί ένας πυκνός, λευκός καπνός ο οποίος βγαίνει μέσα από το σπίτι και στη συνέχεια διακρίνεται ένας πυροσβέστης να έχει ανέβει με τη σκάλα στο μπαλκόνι και να ρίχνει νερό με τη μάνικα. Ένα συνάδελφός του φωτίζει με το φακό το σπίτι αναζητώντας τους δύο εγκλωβισμένους ενώ λίγη ώρα αργότερα οι Πυροσβέστες κατεβάζουν τους νεαρούς στην αυλή του σπιτιού.
Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που οι διασώστες του ΕΚΑΒ βάζουν στο φορείο τον έναν από τους δύο νεκρούς και τον μεταφέρουν στο ασθενοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο θερμαντικό σώμα, ενδεχομένως από σόμπα αλογόνου, και επεκτάθηκε γρήγορα σε όλο το σπίτι. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής οι οποίοι άκουσαν μια χαμηλής ισχύος έκρηξη και στη συνέχεια είδαν μπλε καπνούς και φλόγες να βγαίνουν από το διαμέρισμα.
