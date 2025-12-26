H Άννα Κορακάκη ανέβασε νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα
H Άννα Κορακάκη ανέβασε νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα
Ενα στολίδι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο γράφει: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς και στην καρδιά του μπαμπά»
Η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή, Άννα Κορακάκη, ζει την πιο προσωπική και μαγική στιγμή της ζωής της: τη μητρότητα. Μετά τις τεράστιες επιτυχίες της στον αθλητισμό, η πρωταθλήτρια ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά, γεμίζοντας τις μέρες της με συγκίνηση και αγάπη.
Η Άννα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες φωτογραφίες όπου φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα, ποζάροντας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε μία από τις λήψεις πρωταγωνιστεί και ο αγαπημένος της σκύλος, ο οποίος μοιάζει να τη «φιλάει» στην κοιλίτσα, ενώ σε άλλη φαίνεται ένα στολίδι που γράφει: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς και στην καρδιά του μπαμπά».
Με ανάρτησή της, η Ολυμπιονίκης έστειλε τις ευχές της: «Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο. Σας ευχαριστούμε όλες & όλους από καρδιάς για την αγάπη και τις αμέτρητες ευχές σας τις τελευταίες μέρες! Αντευχόμαστε υγεία πάνω απ’ όλα, ψυχική ανθεκτικότητα, τύχη, γέλια, αγάπη και όλα όσα χρειάζεται ο καθένας για να ‘ναι καλά κι ευτυχισμένος! Καλά Χριστούγεννα».
Η Άννα Κορακάκη μπαίνει έτσι σε μία νέα, συναρπαστική φάση της ζωής της, όπου η αγάπη και η χαρά της οικογένειας θα πρωταγωνιστούν καθημερινά.
Η Άννα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες φωτογραφίες όπου φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα, ποζάροντας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε μία από τις λήψεις πρωταγωνιστεί και ο αγαπημένος της σκύλος, ο οποίος μοιάζει να τη «φιλάει» στην κοιλίτσα, ενώ σε άλλη φαίνεται ένα στολίδι που γράφει: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς και στην καρδιά του μπαμπά».
Με ανάρτησή της, η Ολυμπιονίκης έστειλε τις ευχές της: «Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο. Σας ευχαριστούμε όλες & όλους από καρδιάς για την αγάπη και τις αμέτρητες ευχές σας τις τελευταίες μέρες! Αντευχόμαστε υγεία πάνω απ’ όλα, ψυχική ανθεκτικότητα, τύχη, γέλια, αγάπη και όλα όσα χρειάζεται ο καθένας για να ‘ναι καλά κι ευτυχισμένος! Καλά Χριστούγεννα».
Η Άννα Κορακάκη μπαίνει έτσι σε μία νέα, συναρπαστική φάση της ζωής της, όπου η αγάπη και η χαρά της οικογένειας θα πρωταγωνιστούν καθημερινά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα