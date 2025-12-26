H Άννα Κορακάκη ανέβασε νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Άννα Κορακάκη Μητρότητα Εγκυμοσύνη

H Άννα Κορακάκη ανέβασε νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα

 Ενα στολίδι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο γράφει: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς και στην καρδιά του μπαμπά»

H Άννα Κορακάκη ανέβασε νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα
Η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή, Άννα Κορακάκη, ζει την πιο προσωπική και μαγική στιγμή της ζωής της: τη μητρότητα. Μετά τις τεράστιες επιτυχίες της στον αθλητισμό, η πρωταθλήτρια ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά, γεμίζοντας τις μέρες της με συγκίνηση και αγάπη.

Η Άννα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες φωτογραφίες όπου φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα, ποζάροντας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε μία από τις λήψεις πρωταγωνιστεί και ο αγαπημένος της σκύλος, ο οποίος μοιάζει να τη «φιλάει» στην κοιλίτσα, ενώ σε άλλη φαίνεται ένα στολίδι που γράφει: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς και στην καρδιά του μπαμπά».


Με ανάρτησή της, η Ολυμπιονίκης έστειλε τις ευχές της: «Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο. Σας ευχαριστούμε όλες & όλους από καρδιάς για την αγάπη και τις αμέτρητες ευχές σας τις τελευταίες μέρες! Αντευχόμαστε υγεία πάνω απ’ όλα, ψυχική ανθεκτικότητα, τύχη, γέλια, αγάπη και όλα όσα χρειάζεται ο καθένας για να ‘ναι καλά κι ευτυχισμένος! Καλά Χριστούγεννα».

Η Άννα Κορακάκη μπαίνει έτσι σε μία νέα, συναρπαστική φάση της ζωής της, όπου η αγάπη και η χαρά της οικογένειας θα πρωταγωνιστούν καθημερινά.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης