Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εξαφανίστηκαν ένας 13χρονος κι ένας 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Εξαφάνιση ανηλίκων Χαμόγελο του Παιδιού Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη

Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εξαφανίστηκαν ένας 13χρονος κι ένας 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

Συριακής καταγωγής τα δύο παιδιά, που φέρουν το ίδιο όνομα, Ισμαέλ Αλί

Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εξαφανίστηκαν ένας 13χρονος κι ένας 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
10 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, καθώς εξαφανίστηκαν τη Δευτέρα από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ένας 13χρονος κι ένας 14χρονος, αμφότεροι συριακής καταγωγής, που φέρουν το ίδιο όνομα, Ισμαέλ Αλί.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή τους και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Να σημειωθεί ότι και τα δύο παιδιά έχουν το ίδιο ονοματεπώνυμο.

Ο 13χρονος έχει ύψος 1,65 μ., κανονικό βάρος , έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Ο 14χρονος έχει ύψος 1,68 μ., κανονικό βάρος έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης