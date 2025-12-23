Άνω Λιόσια: Τέσσερα όπλα εντοπίστηκαν σε έφοδο της Αστυνομίας σε σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
Ανω Λιόσια Όπλα Έφοδος

Άνω Λιόσια: Τέσσερα όπλα εντοπίστηκαν σε έφοδο της Αστυνομίας σε σπίτι

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, 71χρονος, 48χρονος και 44χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων

Άνω Λιόσια: Τέσσερα όπλα εντοπίστηκαν σε έφοδο της Αστυνομίας σε σπίτι
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερα όπλα εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής σε σπίτι στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (20/12).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, 71χρονος, 48χρονος και 44χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου αποθηκεύονται όπλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. εντοπίστηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια, δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου, καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Άνω Λιόσια: Τέσσερα όπλα εντοπίστηκαν σε έφοδο της Αστυνομίας σε σπίτι
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

