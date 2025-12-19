Τουρισμός για Όλους: Μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου μπορούν οι πολίτες να εξαργυρώνουν την ψηφιακή κάρτα
Τουρισμός για Όλους: Μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου μπορούν οι πολίτες να εξαργυρώνουν την ψηφιακή κάρτα
Με ανάρτησή του το Υπουργείο Τουρισμού υπενθυμίζει στους δικαιούχους την καταληκτική ημερομηνία προβάλλοντας ως ιδανικό προορισμό την Εύβοια
Ευκαιρία για γιορτές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι δικαιούχοι της ψηφιακής κάρτας του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», καθώς έχουν το περιθώριο να την εξαργυρώσουν έως το τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία για τη λεγόμενη χαμηλή περίοδο έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου του 2025.
Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, το Υπουργείο Τουρισμού υπενθυμίζει στους πολίτες για τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για την εξαργύρωση, ενώ ταυτόχρονα προβάλει την Εύβοια ως ιδανικό προορισμό για τις ημέρες των γιορτών.
Μάλιστα, τη χαρακτηρίζει ως τον «προορισμό για όλες τις εποχές».
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2025» του Υπουργείου Τουρισμού με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Εσωτερικών, στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.
Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας μη αναλωθέντα ποσά καρτών της υψηλής περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, το Υπουργείο Τουρισμού υπενθυμίζει στους πολίτες για τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για την εξαργύρωση, ενώ ταυτόχρονα προβάλει την Εύβοια ως ιδανικό προορισμό για τις ημέρες των γιορτών.
Μάλιστα, τη χαρακτηρίζει ως τον «προορισμό για όλες τις εποχές».
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2025» του Υπουργείου Τουρισμού με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Εσωτερικών, στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.
Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας μη αναλωθέντα ποσά καρτών της υψηλής περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα