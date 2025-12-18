Καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο
Καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο

Φωτιά ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Ασπροπύργου το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, ωστόσο, αναμένονται καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Hellenic Train αναφέρει:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Στις 20:03, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπουργος. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς. Η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά.»
