Καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο
Λίγο μετά τις 8 το βράδυ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, ωστόσο, αναμένονται καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς.
Φωτιά ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Ασπροπύργου το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Hellenic Train αναφέρει:
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Στις 20:03, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπουργος. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς. Η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά.»
