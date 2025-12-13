Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Μαρμάρι: Oδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δύο οχήματα
Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Μαρμάρι: Oδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δύο οχήματα
Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του ΙΧ βρέθηκε θετική σε αλκοτέστ και συνελήφθη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στο Μαρμάρι Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με το evima.gr, γυναίκα οδηγός ηλικίας 50 ετών, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr το περιστατικό έγινε σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου, με κατοίκους και διερχόμενους να αντιλαμβάνονται άμεσα τι συνέβη και να ειδοποιούν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.
Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.
Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr το περιστατικό έγινε σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου, με κατοίκους και διερχόμενους να αντιλαμβάνονται άμεσα τι συνέβη και να ειδοποιούν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.
Είχε καταναλώσει αλκοόλΚατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.
Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα