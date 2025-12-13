Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Μαρμάρι: Oδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δύο οχήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Τροχαίο

Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Μαρμάρι: Oδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δύο οχήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του ΙΧ βρέθηκε θετική σε αλκοτέστ και συνελήφθη

Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Μαρμάρι: Oδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δύο οχήματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στο Μαρμάρι Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με το evima.gr, γυναίκα οδηγός ηλικίας 50 ετών, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr το περιστατικό έγινε σε κατοικημένο σημείο του Μαρμαρίου, με κατοίκους και διερχόμενους να αντιλαμβάνονται άμεσα τι συνέβη και να ειδοποιούν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραψαν το συμβάν και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 50χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

