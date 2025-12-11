Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Θρασύτατοι διαρρήκτες στη Λαμία δεν δίστασαν να «ανοίξουν» το σπίτι του Άγιου Βασίλη, δείτε φωτογραφίες
Το περιστατικό συνέβη σε Χριστουγεννιάτικο Χωριό που έχει στηθεί στην Πλατεία Πάρκου
Ακόμη και τον... Άγιο Βασίλη έβαλαν στο στόχαστρό τους θρασύτατοι διαρρήκτες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr, στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που έχει στηθεί στην πλατεία Πάρκου της Λαμίας, οι υπεύθυνοι ανακάλυψαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστοι διερρηξαν το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δράστες βρήκαν εύκολο στόχο και αφού έσπασαν το τζάμι του παραθύρου άρπαξαν ότι έφταναν και συγκεκριμένα ένα στρώμα και τις κουβέρτες του αγαπημενου Άγιου των Χριστουγέννων.
