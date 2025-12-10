Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής: Ανάσα από το 2026 με νέους και ανακαινισμένους συρμούς στο Μετρό

Το μετρό θεωρείται «κλειδί» για την αποσυμφόρηση της Αττικής, αναφέρθηκε στο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ – Ειδικοί ζητούν άμεσες αποφάσεις για τον περιορισμό των ΙΧ

Αττική, που έχει ανάγκη από άμεσες παρεμβάσεις, με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου του μετρό.



Το κυκλοφοριακό πρόβλημα συζητήθηκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο». Οι μετέχοντες συζήτησαν για τις καθυστερήσεις στις υποδομές, την ανάγκη επιτάχυνσης έργων και τις άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται.



Νέοι συρμοί μετρό στην Αθήνα από το 2026

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό» Α.Ε., Νίκος Κουρέτας, τόνισε ότι η αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Ήδη ετοιμάζονται οι προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης ώστε στις αρχές του 2026 να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια νέων συρμών για το μετρό της Αθήνας.



Σημαντική θεωρείται η πρόοδος στη Γραμμή 4. Ο πρώτος μετροπόντικας έχει διανύσει το 80% της διαδρομής (έχει ήδη περάσει την Καισαριανή προς τον Ευαγγελισμό), ενώ ο δεύτερος βρίσκεται στο 33%, έχοντας φτάσει στην πλατεία Κυψέλης. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επεκτάσεις προς Ίλιον, Γλυφάδα, τα Μελίσσια, την Εθνική Οδό, την Πετρούπολη, αλλά και η προοπτική σύνδεσης της Γραμμής 1 με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



«Αποφάσεις τώρα» για τον περιορισμό των ΙΧ

Παράλληλα, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) Θανάσης Τσιάνος υπογράμμισε ότι η Αττική βρίσκεται πλέον σε «οριακό σημείο», καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση αυξάνεται ταχύτερα από την υλοποίηση έργων.



Σύμφωνα με τον ίδιο απαιτείται ενίσχυση των Ελευσίνα–Θήβα, επεκτάσεις Αττικής Οδού και λεωφόρου Κύμης, κόμβος Σκαραμαγκά, αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμένης.



Κλείσιμο Τσιάνος τάχθηκε υπέρ του να υπάρξουν άμεσα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και περιορισμού των ΙΧ, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού πολύ παλαιών οχημάτων 25–30 ετών από το κέντρο της Αθήνας.



Ο ίδιος άσκησε κριτική για έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, σε μία περίοδο που η ζήτηση για τις μετακινήσεις αυξάνεται λόγω οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, ζήτησε τη δημιουργία ενιαίου μητροπολιτικού φορέα για να αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων που σήμερα, όπως είπε, δεν επιτρέπει λογοδοσία και αποτελεσματικότητα.



ΣΤΑΣΥ: Ανακαινισμένοι συρμοί και υποδομές 300 εκατ. ευρώ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Αθανάσιος Κοτταράς παρουσίασε το πλάνο αναβάθμισης ύψους 300 εκατ. ευρώ. Μετά από μία δεκαετία αποεπένδυσης, τα 100 εκατ. έχουν ήδη δεσμευτεί σε έργα.



Σε κυκλοφοριακή ασφυξία βρίσκεται ηπου έχει ανάγκη από άμεσες παρεμβάσεις, με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου του μετρό.Το κυκλοφοριακό πρόβλημα συζητήθηκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο του«Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο». Οι μετέχοντες συζήτησαν για τις καθυστερήσεις στις υποδομές, την ανάγκη επιτάχυνσης έργων και τις άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται.Ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό» Α.Ε.,τόνισε ότι η αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Ήδη ετοιμάζονται οι προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης ώστε στις αρχές του 2026 να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια νέων συρμών για το μετρό της Αθήνας.Σημαντική θεωρείται η πρόοδος στηΟ πρώτος μετροπόντικας έχει διανύσει το 80% της διαδρομής (έχει ήδη περάσει την Καισαριανή προς τον Ευαγγελισμό), ενώ ο δεύτερος βρίσκεται στο 33%, έχοντας φτάσει στην πλατεία Κυψέλης. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επεκτάσεις προςτατηντηναλλά και η προοπτική σύνδεσης τηςμε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Παράλληλα, πρόεδρος τουυπογράμμισε ότι η Αττική βρίσκεται πλέον σε «οριακό σημείο», καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση αυξάνεται ταχύτερα από την υλοποίηση έργων.Σύμφωνα με τον ίδιο απαιτείται ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς , που όπως είπε, αποδίδουν έως και τετραπλάσια οικονομικά οφέλη μέσα σε μια δεκαετία, ανάπτυξη βασικών οδικών αξόνων και κόμβων, όπωςεπεκτάσειςκαικόμβοςαναβάθμιση τηςΕπίσης, ο κ.τάχθηκε υπέρ του να υπάρξουν άμεσα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και περιορισμού των ΙΧ, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού πολύ παλαιών οχημάτων 25–30 ετών από το κέντρο της Αθήνας.Ο ίδιος άσκησε κριτική για έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, σε μία περίοδο που η ζήτηση για τις μετακινήσεις αυξάνεται λόγω οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, ζήτησε τη δημιουργία ενιαίου μητροπολιτικού φορέα για να αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων που σήμερα, όπως είπε, δεν επιτρέπει λογοδοσία και αποτελεσματικότητα.Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ παρουσίασε το πλάνο αναβάθμισης ύψους 300 εκατ. ευρώ. Μετά από μία δεκαετία αποεπένδυσης, τα 100 εκατ. έχουν ήδη δεσμευτεί σε έργα.

Σύμφωνα με τον κ. Κοτταρά, οι πρώτοι ανακαινισμένοι συρμοί της Γραμμής 1 αναμένονται στις αρχές του 2026, παρά τις καθυστερήσεις της ισπανικής CAF. Η σύμβαση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027 με ρυθμό παράδοσης ενός νέου συρμού τον μήνα.



Επίσης, έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης για ακόμη 10 συρμούς της Γραμμής 1 και για την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε συρμούς των Γραμμών 2 και 3.



Η ΣΤΑΣΥ έχει πλέον 52 διαθέσιμους συρμούς (από 40 πριν τέσσερα χρόνια), με στόχο την πλήρη διαθεσιμότητα και τη μείωση των χρονοαποστάσεων.



Επίσης, προχωρά η αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών στις Γραμμές 2 και 3, η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης (20 εκατ. ευρώ) και η υποβολή πρότασης για αντικατάσταση κλιμάκων σε όλες τις γραμμές (άνω των 30 εκατ. Ευρώ), ενώ δρομολογείται η αναβάθμιση της γέφυρας Πουλόπουλου και η ανακαίνιση του τμήματος Φάληρο–Πειραιάς.





Πηγή φωτογραφίας: Dimitris Kapantais / SOOC



