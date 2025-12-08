Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Ποια είναι η πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου με ανοιχτά μαγαζιά, δείτε το εορταστικό ωράριο
Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Πλησιάζει η πρώτη Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά του Δεκεμβρίου, ενώ βρισκόμαστε και σε τροχιά για το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.
Η επόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 14 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας, σύμφωνα με τον εμπορικό σύλλογο Αθηνών, από τις 11 έως τις 4.
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως το ωράριο των mall, μπορεί να διαφέρει.
Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα:
Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00
Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00
Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00
Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00
Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00
Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00
Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00
Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00
Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00
Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00
Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00
Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00
Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00
Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00
Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ
Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00
Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00
Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00
Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00
Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00
Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ
