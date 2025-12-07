Βόλος: Ανελκύστηκε το σκάφος του Λιμενικού που έπεσε στα βράχια
Βόλος: Ανελκύστηκε το σκάφος του Λιμενικού που έπεσε στα βράχια

Ο κυβερνήτης απέδωσε το ατύχημα στις άσχημες καιρικές συνθήκες

Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού Σώματος που έπεσε στα βράχια του λιμενοβραχίονα, έξω από το λιμάνι του Βόλου.

Ο κυβερνήτης απέδωσε το ατύχημα στις άσχημες καιρικές συνθήκες.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 615 (ΠΛΣ-615), κατά τον κατάπλου του, μετά από εκτέλεση περιπολίας στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης “Ποσεδών”, προσάραξε στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου.

Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, το σκάφος προσάραξε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ΒΑ 4-5 BF) και της χαμηλής ορατότητας λόγω καταιγίδας, που επικρατούσε στην περιοχή. Διενεργήθηκε αλκοολομέτρηση και στα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ, με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο κυβερνήτης του ΠΛΣ συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της κ. Εισαγγελέα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το ΠΛΣ-615 έχει ανελκυστεί.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ έχει δοθεί εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
