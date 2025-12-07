Ξεκίνησαν οι εκλογές σε 12 Δικηγορικούς Συλλόγους
Μονοπωλούν το ενδιαφέρον οι Σύλλογοι της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά
Άνοιξαν ήδη από το πρωί και πάλι οι δικηγορικές κάλπες στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, αυτούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά για την ανάδειξη προέδρων και η ψηφοφορία θα συνεχιστεί και αύριο Δευτέρα, όπου θα αναδειχθούν οι πρόεδροι για επόμενη τετραετία.
Όμως, οι κάλπες έχουν ανοίξει και σε 9 ακόμα Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίοι σήμερα θα αναδείξουν τους νέους προέδρους τους.
Το ενδιαφέρον προσελκύουν οι τρεις μεγάλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι.
Ειδικότερα, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών οι δύο μονομάχοι είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.
Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84% (2.526 σταυρούς).
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διεκδικούν την πρώτη θέση ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη.
Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Φινοκαλιώτης έλαβε ποσοστό 28,46% (1.096 σταυρούς) και η κυρία Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 1.849 (712 σταυρούς).
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης.
Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Κλάππας έλαβε ποσοστό 48,38% (657 σταυρούς) και ο κ. Περιβολάρης έλαβε ποσοστό 24,3% (331 σταυρούς).
Στο β΄ γύρο κρίνεται σήμερα το αποτέλεσμα στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αιγίου, Θήβας, Κατερίνης, Κορίνθου, Λάρισας, Ναυπλίου, Πάτρας, Ρόδου και Χανίων.
