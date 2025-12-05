Εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Σπάρτη και γύρω χωριά λόγω της κακοκαιρίας
Εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Σπάρτη και γύρω χωριά λόγω της κακοκαιρίας
Η Πυροσβεστική κλήθηκε να απεγκλωβίσει πολίτες από ασανσέρ, φέρεται να υπάρχει σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται, από το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12), σε περιοχές του Δήμου Σπάρτης, ταλαιπωρώντας κατοίκους και επιχειρήσεις, λόγω της κακοκαιρίας Byron που πλήττει την Λακωνία.
Σύμφωνα με το lakonikos.gr, η βλάβη, που εκδηλώθηκε γύρω στη μια το μεσημέρι, έχει επηρεάσει μεγάλο τμήμα της πόλης, αλλά και αρκετές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος, όπως τους Βουτιάνους, τη Σελλασία, τις Καρυές και άλλους οικισμούς.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για σοβαρή τεχνική βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως. Τεχνικά συνεργεία βρίσκονται από νωρίς στο πεδίο, επιχειρώντας να εντοπίσουν και να απομονώσουν το πρόβλημα, ωστόσο η κατάσταση παραμένει ασταθής, με αλλεπάλληλες επαναφορές και νέες διακοπές να ταλαιπωρούν νοικοκυριά και επαγγελματίες.
Πολίτες, πάντως, δεν κρύβουν την αγανάκτησή τους για την παρατεταμένη ταλαιπωρία, καθώς εκτός από την καθημερινότητα, προβλήματα αντιμετωπίζουν και επαγγελματίες της εστίασης, εμπορικά καταστήματα, καθώς και επιχειρήσεις που βασίζονται σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Δεν λείπουν και οι ανησυχίες για ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους αλλά και για τη λειτουργία ζωτικών υποδομών.
Απεγκλωβισμοί από την ΠυροσβεστικήΗ συνεχιζόμενη αστάθεια στην παροχή ρεύματος έχει προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης έχει κληθεί να επέμβει σε τουλάχιστον 4 με 5 περιστατικά απεγκλωβισμών ατόμων από ανελκυστήρες, καθώς πολλοί εγκλωβίστηκαν τη στιγμή που σημειώθηκαν οι διακοπές. Ευτυχώς, σε όλες τις περιπτώσεις οι πολίτες απεγκλωβίστηκαν χωρίς τραυματισμούς.
