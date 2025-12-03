Μια γυναίκα νεκρή σε τροχαίο στην Κέρκυρα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Κέρκυρα

Μια γυναίκα νεκρή σε τροχαίο στην Κέρκυρα

Ήταν συνοδηγός σε ΙΧ που εξετράπη της πορεία του, σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η οδηγός

Μια γυναίκα νεκρή σε τροχαίο στην Κέρκυρα
2 ΣΧΟΛΙΑ

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σε τροχαίο που συνέβη νωρίτερα στην περιοχή Κουραμάδες της Κέρκυρας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν συνοδηγός εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με το corfuchannel.com, οδηγός του ΙΧ ήταν η κόρη της που τραυματίστηκε σοβαρά.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μετά την εκτροπή του οχήματος, οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν σε αυτό, οπότε και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν.


Η συνοδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

 Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα

Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό

Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο

Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης