Μια γυναίκα νεκρή σε τροχαίο στην Κέρκυρα
Ήταν συνοδηγός σε ΙΧ που εξετράπη της πορεία του, σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η οδηγός
Μια γυναίκα σκοτώθηκε σε τροχαίο που συνέβη νωρίτερα στην περιοχή Κουραμάδες της Κέρκυρας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν συνοδηγός εξετράπη της πορείας του.
Σύμφωνα με το corfuchannel.com, οδηγός του ΙΧ ήταν η κόρη της που τραυματίστηκε σοβαρά.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μετά την εκτροπή του οχήματος, οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν σε αυτό, οπότε και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν.
Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση, μιας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της και μιας ακόμη τραυματισμένης, απο ΙΧ όχημα στην περιοχή Κουραμάδες Κέρκυρας, οι οποίες και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 3, 2025
Η συνοδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.
Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.
