Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ μετά την απολογία του στον ανακριτή ο Επίσκοπος Δορυλαίου για την πώληση της «παραλίας του Ζορμπά»
Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ μετά την απολογία του στον ανακριτή ο Επίσκοπος Δορυλαίου για την πώληση της «παραλίας του Ζορμπά»
Ο 46χρονος κατηγορείται για την παράνομη μεταβίβαση 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων σε δύο αδέλφια, στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη «Μαφία της Κρήτης»
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 150.000 ευρώ αφέθηκε ο 46χρονος Επίσκοπος Δορυλαίου στα Χανιά, που είχε απολογηθεί νωρίτερα στον ανακριτή για τη μεταβίβαση 175 στρεμμάτων που ανήκουν στη Μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων σε δύο αδέλφια. Πρόκειται για την έκταση που περιλαμβάνει την περίφημη «παραλία του Αλέξη Ζορμπά».
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο Επίσκοπος βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για τη «Μαφία της Κρήτης» που έχει απασχολήσει τις Αρχές.
Εκτός από τη χρηματική εγγύηση, ο 46χρονος θα πρέπει να δίνει κάθε μήνα το παρών σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ δεν του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.
Ο συνήγορός του Επίσκοπου, Διονύσης Βέρρας, σχολίασε ότι «ο εντολέας του πλήρωσε τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση», προσθέτοντας πως «αν στη θέση του βρισκόταν οποιοσδήποτε άλλος, δεν θα του είχε επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος».
Το όνομά του εντοπίζεται στη δικογραφία μέσω επισυνδέσεων τηλεφωνικών συνομιλιών, οι οποίες – σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. – δείχνουν ότι από «θύμα» εξελίχθηκε σε «θύτη», καθώς φέρεται να ζητούσε ακόμη και ξυλοδαρμούς συγκεκριμένων προσώπων.
Η απολογία του είχε αρχικά οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, όμως για διαδικαστικούς λόγους μετατέθηκε και τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα, αποτελώντας κεντρικό σημείο σε μια έρευνα που συνεχίζει να προκαλεί ισχυρό ενδιαφέρον στην Κρήτη και όχι μόνο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο Επίσκοπος βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για τη «Μαφία της Κρήτης» που έχει απασχολήσει τις Αρχές.
Εκτός από τη χρηματική εγγύηση, ο 46χρονος θα πρέπει να δίνει κάθε μήνα το παρών σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ δεν του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.
Ο συνήγορός του Επίσκοπου, Διονύσης Βέρρας, σχολίασε ότι «ο εντολέας του πλήρωσε τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση», προσθέτοντας πως «αν στη θέση του βρισκόταν οποιοσδήποτε άλλος, δεν θα του είχε επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος».
Εξέδωσε βεβαιώσεις για τη μεταβίβαση των εκτάσεωνΣύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι βεβαιώσεις που φέρεται να εξέδωσε επέτρεψαν σε δύο προφυλακισμένους αδελφούς, γνωστούς επιχειρηματίες, να μεταβιβάσουν σε ξένους επενδυτές 175 στρέμματα που ανήκουν στη Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, αποκομίζοντας κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ.
Το όνομά του εντοπίζεται στη δικογραφία μέσω επισυνδέσεων τηλεφωνικών συνομιλιών, οι οποίες – σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. – δείχνουν ότι από «θύμα» εξελίχθηκε σε «θύτη», καθώς φέρεται να ζητούσε ακόμη και ξυλοδαρμούς συγκεκριμένων προσώπων.
Η απολογία του είχε αρχικά οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, όμως για διαδικαστικούς λόγους μετατέθηκε και τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα, αποτελώντας κεντρικό σημείο σε μια έρευνα που συνεχίζει να προκαλεί ισχυρό ενδιαφέρον στην Κρήτη και όχι μόνο.
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα