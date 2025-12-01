Χάρης Δούκας: Η σύζυγός του έμεινε στο νοσοκομείο για 12 ημέρες με πρόβλημα υγείας - «Ηταν όλη τη νύχτα στο πλευρό μου»

Και αυτοί οι άνθρωποι είναι η πραγματική θεραπεία.Θα ήθελα επίσης να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που μου στάθηκε όλον αυτόν τον καιρό. Το “ευχαριστώ” είναι λίγο. Και όπως μου είπαν…την επόμενη φορά να τα πούμε υπό άλλες συνθήκες. Το εύχομαι, έχοντας πίστη.Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους μου για τη στήριξή τους μέχρι σήμερα. Ευλογημένη που είστε στη ζωή μου.Κλείνω όπως συνηθίζει να λέει ο Χάρης: Προχωράμε.