Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Χάρης Δούκας: Η σύζυγός του έμεινε στο νοσοκομείο για 12 ημέρες με πρόβλημα υγείας - «Ηταν όλη τη νύχτα στο πλευρό μου»
Χάρης Δούκας: Η σύζυγός του έμεινε στο νοσοκομείο για 12 ημέρες με πρόβλημα υγείας - «Ηταν όλη τη νύχτα στο πλευρό μου»
Η ίδια δεν αποκάλυψε την ακριβή φύση του προβλήματος υγείας της, αλλά τόνισε πως δεν ένιωσε στιγμή μόνη
Η σύζυγος του Χάρη Δούκα, Γεωργία Πολυτάνου περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο νοσοκομείο από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου. Όπως σημείωσε, «Δώδεκα μέρες που στο ημερολόγιο φαίνονται λίγες, αλλά όταν τις ζεις από το κρεβάτι γίνονται ατελείωτες… πιο μεγάλες, πιο δύσκολες».
Η ίδια δεν αποκάλυψε το ακριβές πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε, αλλά τόνισε πως δεν ένιωσε στιγμή μόνη, καθώς ο σύζυγός της βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της. «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους μου για τη στήριξή τους μέχρι σήμερα. Ευλογημένη που είστε στη ζωή μου. Κλείνω όπως λέει ο Χάρης: Προχωράμε», έγραψε η Γεωργία Πολυτάνου, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της.
Ολόκληρη η ανάρτηση της συζύγου του Χάρη Δούκα:
Καλό μήνα σε όλους.
Και αυτή τη φορά, δεν είναι μια τυπική ευχή.
Από τις 10/11 έως τις 21/11 βρέθηκα σε ένα νοσοκομείο. Δώδεκα μέρες που δεν μοιάζουν πολλές στο ημερολόγιο. Μα όταν τις ζεις από το κρεβάτι, οι μέρες είναι διαφορετικές…γίνονται πιο μεγάλες.
Τις νύχτες, όμως, δεν ήμουν ποτέ μόνη. Ο σύζυγός μου ήταν εκεί. Όχι από υποχρέωση, όχι από ευγένεια αλλά από κάτι βαθύτερο. Από αυτό που δεν μπορείς να φωτογραφίσεις ούτε να περιγράψεις εύκολα. Έμενε όλη τη νύχτα, κι όταν έπρεπε να φύγει για τη δουλειά του…ξαναγυρνούσε. Ακόμη και για λίγα λεπτά. Μόνο για να ρίξει μια ματιά. Για να δει αν αντέχω.
Λένε πως η επαγγελματική ζωή είναι το “βιογραφικό” μας. Το κομμάτι που φαίνεται, που κρίνεται. Μα η προσωπική ζωή είναι το κομμάτι που κρατάει όρθιο αυτό που φαίνεται. Χωρίς εκείνο, το πρώτο δεν έχει θεμέλιο.
Δεν ξέρω πώς θα περνούσα όλο αυτό χωρίς τη στήριξή του. Ίσως να μην πρέπει να το μάθω ποτέ.
Ξέρω όμως κάτι άλλο:
Υπάρχουν άνθρωποι που όταν σε κοιτούν στα μάτια, δεν βλέπουν τις αντιξοότητες, αλλά εσένα.
Η ίδια δεν αποκάλυψε το ακριβές πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε, αλλά τόνισε πως δεν ένιωσε στιγμή μόνη, καθώς ο σύζυγός της βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της. «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους μου για τη στήριξή τους μέχρι σήμερα. Ευλογημένη που είστε στη ζωή μου. Κλείνω όπως λέει ο Χάρης: Προχωράμε», έγραψε η Γεωργία Πολυτάνου, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της.
Ολόκληρη η ανάρτηση της συζύγου του Χάρη Δούκα:
Καλό μήνα σε όλους.
Και αυτή τη φορά, δεν είναι μια τυπική ευχή.
Από τις 10/11 έως τις 21/11 βρέθηκα σε ένα νοσοκομείο. Δώδεκα μέρες που δεν μοιάζουν πολλές στο ημερολόγιο. Μα όταν τις ζεις από το κρεβάτι, οι μέρες είναι διαφορετικές…γίνονται πιο μεγάλες.
Τις νύχτες, όμως, δεν ήμουν ποτέ μόνη. Ο σύζυγός μου ήταν εκεί. Όχι από υποχρέωση, όχι από ευγένεια αλλά από κάτι βαθύτερο. Από αυτό που δεν μπορείς να φωτογραφίσεις ούτε να περιγράψεις εύκολα. Έμενε όλη τη νύχτα, κι όταν έπρεπε να φύγει για τη δουλειά του…ξαναγυρνούσε. Ακόμη και για λίγα λεπτά. Μόνο για να ρίξει μια ματιά. Για να δει αν αντέχω.
Λένε πως η επαγγελματική ζωή είναι το “βιογραφικό” μας. Το κομμάτι που φαίνεται, που κρίνεται. Μα η προσωπική ζωή είναι το κομμάτι που κρατάει όρθιο αυτό που φαίνεται. Χωρίς εκείνο, το πρώτο δεν έχει θεμέλιο.
Δεν ξέρω πώς θα περνούσα όλο αυτό χωρίς τη στήριξή του. Ίσως να μην πρέπει να το μάθω ποτέ.
Ξέρω όμως κάτι άλλο:
Υπάρχουν άνθρωποι που όταν σε κοιτούν στα μάτια, δεν βλέπουν τις αντιξοότητες, αλλά εσένα.
Και αυτοί οι άνθρωποι είναι η πραγματική θεραπεία.
Θα ήθελα επίσης να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που μου στάθηκε όλον αυτόν τον καιρό. Το “ευχαριστώ” είναι λίγο. Και όπως μου είπαν…την επόμενη φορά να τα πούμε υπό άλλες συνθήκες. Το εύχομαι, έχοντας πίστη.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους μου για τη στήριξή τους μέχρι σήμερα. Ευλογημένη που είστε στη ζωή μου.
Κλείνω όπως συνηθίζει να λέει ο Χάρης: Προχωράμε.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σταύρος Θεοδωράκης στον Δανίκα: Γιατί δεν έκανα κυβέρνηση με τον Τσίπρα
«Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου»: Ο εξωφρενικός διάλογος του οδηγού στη Λούτσα με διασώστη, τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Θα ήθελα επίσης να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που μου στάθηκε όλον αυτόν τον καιρό. Το “ευχαριστώ” είναι λίγο. Και όπως μου είπαν…την επόμενη φορά να τα πούμε υπό άλλες συνθήκες. Το εύχομαι, έχοντας πίστη.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους μου για τη στήριξή τους μέχρι σήμερα. Ευλογημένη που είστε στη ζωή μου.
Κλείνω όπως συνηθίζει να λέει ο Χάρης: Προχωράμε.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σταύρος Θεοδωράκης στον Δανίκα: Γιατί δεν έκανα κυβέρνηση με τον Τσίπρα
«Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου»: Ο εξωφρενικός διάλογος του οδηγού στη Λούτσα με διασώστη, τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα