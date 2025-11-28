Εκδίδεται στην Τουρκία ο 42χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη - Πυροβόλησε και σκότωσε συμπατριώτη του
Εκδίδεται στην Τουρκία ο 42χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη - Πυροβόλησε και σκότωσε συμπατριώτη του
Τον Φεβρουάριο του 2012, πυροβόλησε και σκότωσε συμπατριώτη του, έπειτα από λεκτική επίθεση του θύματος προς αυτόν και τη σύζυγό του, στα πλαίσια ερωτικής αντιζηλίας
Έναν άνδρα ο οποίος εξύβρισε εκείνον και τη σύζυγό του κατηγορείται ότι σκότωσε ο υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των Τουρκικών Αρχών και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.
Ο 42χρονος κατηγορείται από τις τουρκικές Αρχές για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αιτίες για διακριτική εξομάλυνση, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12 Φεβρουαρίου του 2012, σε επαρχία της Τουρκίας (Tekirdag) ο 42χρονος πυροβόλησε και σκότωσε συμπατριώτη του, έπειτα από λεκτική επίθεση του θύματος προς αυτόν και τη σύζυγό του, στα πλαίσια ερωτικής αντιζηλίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο σοφρωνιστικό κατάστημα, επιτέθηκε με στυλό στον κουρέα των φυλακών, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα.
Στον 42χρονο είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 31 ετών. Μετά από τη σύλληψή του είχε οδηγηθεί στις φυλακές έως και τον Αύγουστο του 2024 που δεν επέστρεψε έπειτα από ειδική άδεια, ως όφειλε στο ανοικτό ποινικό ίδρυμα όπου κρατούνταν εκτίοντας την ποινή του.
Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο 42χρονος φέρεται να εισήλθε στην Ελλάδα στις 27 Αυγούστου του 2024 και δεν έχει απασχολήσει τις ελληνικές Αρχές.
Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης όπου δήλωσε πως συναινεί να εκδοθεί στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα, καλείται να εκτίσει εννέα χρόνια φυλάκισης που είναι το υπόλοιπο της ποινής του.
Ο 42χρονος κατηγορείται από τις τουρκικές Αρχές για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αιτίες για διακριτική εξομάλυνση, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 12 Φεβρουαρίου του 2012, σε επαρχία της Τουρκίας (Tekirdag) ο 42χρονος πυροβόλησε και σκότωσε συμπατριώτη του, έπειτα από λεκτική επίθεση του θύματος προς αυτόν και τη σύζυγό του, στα πλαίσια ερωτικής αντιζηλίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο σοφρωνιστικό κατάστημα, επιτέθηκε με στυλό στον κουρέα των φυλακών, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα.
Στον 42χρονο είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 31 ετών. Μετά από τη σύλληψή του είχε οδηγηθεί στις φυλακές έως και τον Αύγουστο του 2024 που δεν επέστρεψε έπειτα από ειδική άδεια, ως όφειλε στο ανοικτό ποινικό ίδρυμα όπου κρατούνταν εκτίοντας την ποινή του.
Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο 42χρονος φέρεται να εισήλθε στην Ελλάδα στις 27 Αυγούστου του 2024 και δεν έχει απασχολήσει τις ελληνικές Αρχές.
Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης όπου δήλωσε πως συναινεί να εκδοθεί στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα, καλείται να εκτίσει εννέα χρόνια φυλάκισης που είναι το υπόλοιπο της ποινής του.
Ειδήσεις σήμερα:
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα