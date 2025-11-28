Μετά την κακοκαιρία οι καταναλωτές ξεχύθηκαν στα μαγαζιά λόγω Black Friday, ουρές στην Ερμού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετά την κακοκαιρία οι καταναλωτές ξεχύθηκαν στα μαγαζιά λόγω Black Friday, ουρές στην Ερμού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κίνηση στα καταστήματα αναμένεται να είναι μεγαλύτερη τις απογευματινές ώρες
Η Black Friday έφτασε και η κίνηση στην αγορά, είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πολλοί καταναλωτές επιθυμούν να κάνουν τα ψώνια τους σε καλύτερες τιμές.
Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει από τις 9 το πρωί και πολλοί έχουν ήδη σπεύσει να κάνουν τις αγορές τους.
Στην πλειονότητά τους, τα καταστήματα έχουν εκπτώσεις 50%, όπως και 40%, ενώ όσες και όσοι κάνουν καλή έρευνα αγοράς θα βρουν και καταστήματα με εκπτώσεις που φτάνουν το 70%!
Για ακόμα μια χρονιά, οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος του αγοραστικού κοινού, ενώ τα καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη έχουν την τιμητική τους.
Δείτε φωτογραφίες από το κέντρο της Αθήνας, ασφυκτιά η Ερμού από τον κόσμο
Καφούνης για Black Friday: Αμφότεροι κερδισμένοι έμποροι και καταναλωτές με αγορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά, μικρά και μεγάλα καταστήματα«Δύο είναι οι λέξεις "κλειδιά" ώστε η φετινή Black Friday να αποβεί win-win για εμπορικές επιχειρήσεις και καταναλωτές: Ευθύνη και Ισορροπία» όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.
Ο κ. Καφούνης πρόσθεσε: «Οι 230.000 εμπορικές επιχειρήσεις - μέλη της ΕΣΕΕ σε όλη τη χώρα έχουν αναλάβει τη δική τους ευθύνη, με μεγάλες προσφορές και πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Δεοντολογίας στις μειώσεις τιμών. Η δύναμη όμως είναι στα χέρια των καταναλωτών. Τους καλούμε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνει ο έντονος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, αλλά με αγορές τόσο σε φυσικά όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα, σε μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους και μικρότερες συνοικίες. Δεν χρειάζεται να ψάχνουν εκτός συνόρων και σε μη ασφαλείς ιστότοπους, για να βρουν μεγάλες μειώσεις τιμών και να εντοπίσουν την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής. Η σύγχρονη ελληνική εμπορική επιχείρηση, μέσα από όλα τα κανάλια πωλήσεων και με το φυσικό της κατάστημα που δεν κάνει "εκπτώσεις" στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και την εμπιστοσύνη με τον πελάτη, μπορεί και πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή σε αυτή την Black Friday.
Η επιτυχής προσαρμογή της ελληνικής αγοράς τα επόμενα χρόνια σε ένα πιο ισορροπημένο εμπορικό μοντέλο είναι στο χέρι όλων μας. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη διαδικασία αναβάθμισης των ψηφιακών εργαλείων και των δεξιοτήτων, ώστε να ανταγωνίζονται ισάξια εντός και εκτός συνόρων. Έμποροι, καταναλωτές και πολιτεία, ας συμβάλλουμε συνειδητά και υπεύθυνα ώστε κάθε σημαντικό "ραντεβού" όπως η Black Friday, να αποβαίνει προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των ελληνικών επιχειρήσεων».
