To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Σιμόνα Προτσάσκοβα
Next top model και δραστήρια ακτιβίστρια, η Μις Τσεχία φωτογραφίζεται στην Αθήνα με δημιουργίες της Σίλιας Κριθαριώτη
Αλέκα Κανελλίδου - Γιάννης Γιαννουσάκης
Μητέρα & γιος στη μουσική σκηνή
Η φωνή της μεγάλης ερμηνεύτριας ενώνεται με την ευαισθησία του γιου της σε μια καλλιτεχνική συνάντηση που κερδίζει το κοινό και επανασυστήνει το πολυτραγουδισμένο «Ροζ»
Εμα Στόουν
«Η μοναξιά οδηγεί σε ακραίες σκέψεις»
Η οσκαρική ηθοποιός μιλάει για την απροσδόκητα διασκεδαστική συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο στη «Βουγονία», όπου μπορεί να είναι ή να μην είναι εξωγήινη
Νίκος Παπανικολάου
Ο γιατρός της Αλίκης & των άλλων σταρ
Ξεφυλλίζουμε το φωτογραφικό άλμπουμ του ιδρυτή της πρώτης τράπεζας σπέρματος στη χώρα μας, χάρη στη «μαγική» μέθοδο του οποίου πολλές διάσημες Ελληνίδες έγιναν μητέρες
Δάφνη Βαλέντε
40 χρόνια ιστορίες μόδας
H καταξιωμένη σχεδιάστρια που μεταμορφώνει τον αρχαιοελληνικό χιτώνα σε δημιουργία υψηλής ραπτικής μιλάει για τη διαχρονική δύναμη της απλότητας
Ακόμα:
Ηρώ Πεκτέση
«Στη σκηνή ή στη μόδα, όταν δημιουργώ, βάζω την αλήθεια μου»
Λούκας Σιμόις
Το σκυρόδεμα σε έπιπλα- έργα τέχνης
Μόδα
Ευγενικά υφάσματα σε ατίθασα looks
Ομορφιά
Τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» εμπνέουν την περιποίηση
