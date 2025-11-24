Ζημιές σε αναψυκτήριο και αποκλεισμένοι δρόμοι στον Ασπροπόταμο Τρικάλων από την υπερχείλιση ποταμού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ζημιές σε αναψυκτήριο και αποκλεισμένοι δρόμοι στον Ασπροπόταμο Τρικάλων από την υπερχείλιση ποταμού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φερτά υλικά έκλεισαν οδικές προσβάσεις - Προβλήματα ρευματοδότησης - Αίτημα των κατοίκων για μόνιμα αντιπλημμυρικά έργα

Πάνος Γαρουφαλιάς
Εικόνες καταστροφής αντίκρισαν το περασμένο Σαββατοκύριακο κάτοικοι χωριών του Ασπροποτάμου Τρικάλων κυρίως από τα νερά που κατέβαιναν από την περιοχή της Ηπείρου.

Στη θέση Τρία Ποτάμια το νερό ήταν τόσο πολύ που ο ποταμός υπερχείλισε προκαλώντας ζημιές σε ένα καινούργιο αναψυκτήριο ενώ έκοψε και την πρόσβαση με την υπόλοιπη περιοχή. Την ώρα εκείνη ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου βρισκόταν μέσα στο μαγαζί του και περιγράφει τι ακριβώς συνέβη.

Ακούστε όλα όσα λέει ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου:

Εικόνες από daniel αντίκρισαν το περασμένο σαββατοκύριακο κάτοικοι του Ασπροποτάμου Τρικάλων (3)


Η κακοκαιρία προκάλεσε και άλλα προβλήματα καθώς σε πολλά σημεία στον δρόμο προς την Καλαμπάκα έχουν κατέβει φερτά υλικά ενώ μέχρι και σήμερα είχε κοπεί κυκλοφορία και από την πρόσβαση που έχει περιοχή προς το Περτούλι και τα Τρίκαλα. Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύρικο υπήρξαν και προβλήματα ρευματοδότησης σε κάποιους οικισμούς.

Εικόνες από daniel αντίκρισαν το περασμένο σαββατοκύριακο κάτοικοι του Ασπροποτάμου Τρικάλων (1)


Οι κάτοικοι ζητούν να γίνουν μόνιμα έργα καθώς μετά τον Daniel έγιναν πρόχειρες από καταστάσεις οι οποίες σε πολλές των περιπτώσεων κατέρευσαν με την επόμενη ισχυρή κακοκαιρία.

Εικόνες από daniel αντίκρισαν το περασμένο σαββατοκύριακο κάτοικοι του Ασπροποτάμου Τρικάλων (2)

Πάνος Γαρουφαλιάς
