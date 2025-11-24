Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζει τις χυδαίες και συκοφαντικές δηλώσεις δικηγόρων
Συνεχίζεται ο πόλεμος ανακοινώσεων δικαστών και δικηγόρων
Συνεχίζεται ο πόλεμος των ανακοινώσεων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) με την Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων του κράτους, μετά τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΕνΔΕ Χριστόφορος Σεβαστίδης σε πρόσφατο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕνΔΕ σε ανακοίνωσή του, με μειοψηφία επτά μελών, «καταδικάζει την οποιαδήποτε προσπάθεια δικαιολόγησης χυδαίων και συκοφαντικών δηλώσεων δικηγόρων με το πρόσχημα της δήθεν άσκησης κριτικής» και παράλληλα αποφάσισε μια σειρά αντιδράσεων, όπως είναι η ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, η υποβολή αιτήματος αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον πειθαρχικό έλεγχο ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων, κ.λπ.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕνΔΕ έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. της Ένωσης συνήλθε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις απαράδεκτες ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου του ΔΣΑ, Δ. Βερβεσού καθώς και συντονιστικού οργάνου των δικηγορικών συλλόγων.
Καταδικάζουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια δικαιολόγησης χυδαίων και συκοφαντικών δηλώσεων δικηγόρων με το πρόσχημα της δήθεν άσκησης κριτικής.
Δεν είμαστε πλέον διατεθειμένοι να μένουμε απαθείς σε τέτοιες αήθεις συμπεριφορές που προσβάλουν την προσωπικότητα και το θεσμικό κύρος των δικαστικών λειτουργών.
Αποφασίζουμε σε πρώτο επίπεδο αντίδρασης:
1. Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών για την κατάσταση με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι και έκδοση σχετικού Ψηφίσματος
2. Ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων
3. Ενημέρωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου
4. Αίτημα αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον πειθαρχικό έλεγχο ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων στα πρότυπα των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών
5. Μη πρόσκληση των Δικηγορικών Συλλόγων στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης και αναστολή κάθε κοινής δράσης.
Tα μέλη Μαργαρίτα Στενιώτη, Κώστας Βουλγαρίδης, Ευπραξία Κυριλή, Δημήτρης Στασινούλας, Αργύρης Μπιχάκης, Ευστάθιος Βεργώνης, Νικήτας Βελίας, παραστάθηκαν μόνο για την επίτευξη απαρτίας. Στη συνέχεια αποχώρησαν δηλώνοντας ότι δεν συμφωνούν με την λήψη μέτρων».
