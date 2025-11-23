85χρονος έχασε την ζωή του όταν έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καβάλα
ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα ΕΚΑΒ

85χρονος έχασε την ζωή του όταν έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καβάλα

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του

85χρονος έχασε την ζωή του όταν έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καβάλα

Ένας 85χρονος ημεδαπός έχασε τη ζωή του, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, στην προσπάθειά του να κατεβάσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του, στο δεύτερο όροφο με γερανάκι, μια ηλεκτρική συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του. Για το περιστατικό ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

