Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα στο Ηράκλειο
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (22/11) στην οδό Έβανς στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα, σταματώντας σε τζαμαρία καταστήματος.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν, πάντως, ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα και έκανε ελιγμούς.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, αναφέρει το creta24.gr.
Στο σημείο έφτασαν άνδρες της αστυνομίας ενώ υπήρξε μεγάλη αναστάτωση με πεζούς και καταστηματάρχες να σπεύδουν στο σημείο.
