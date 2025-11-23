Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα στο Ηράκλειο
Ηράκλειο Ατυχημα

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (22/11) στην οδό Έβανς στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα, σταματώντας σε τζαμαρία καταστήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν, πάντως, ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα και έκανε ελιγμούς.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, αναφέρει το creta24.gr.

Στο σημείο έφτασαν άνδρες της αστυνομίας ενώ υπήρξε μεγάλη αναστάτωση με πεζούς και καταστηματάρχες να σπεύδουν στο σημείο.

