Παναγιώτης Ραφαήλ: Το συγκινητικό μήνυμα έξι χρόνια μετά την πειραματική θεραπεία που του έσωσε τη ζωή - «Σας ευχαριστώ όλους»

Οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία