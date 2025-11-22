Παναγιώτης Ραφαήλ: Το συγκινητικό μήνυμα έξι χρόνια μετά την πειραματική θεραπεία που του έσωσε τη ζωή - «Σας ευχαριστώ όλους»
Παναγιώτης Ραφαήλ: Το συγκινητικό μήνυμα έξι χρόνια μετά την πειραματική θεραπεία που του έσωσε τη ζωή - «Σας ευχαριστώ όλους»
Οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία
Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την η μέρα που ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ έλαβε τη σωτήρια γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία που του έδωσε την ευκαιρία να μεγαλώσει. Μια ημέρα που η οικογένειά του χαρακτηρίζει ως «δεύτερα γενέθλια», καθώς σηματοδότησε την αρχή μιας νέας ζωής, γεμάτης ελπίδα και προοπτική.
Σε συγκινητική ανάρτησή τους, οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία.
Διαβάστε επίσης: Ολοκληρώθηκε η θεραπεία του Παναγιώτη - Ραφαήλ στη Βοστώνη
Ο Παναγιώτης Ραφαήλ που τότε χρειάστηκε τη στήριξη όλων για να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να υποβληθεί στη σωτήρια γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία σήμερα φοιτεί στη Β' δημοτικού και στέλνει ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook.
Το αγοράκι είχε διαγνωστεί με νωτιαία μυϊκή ατροφία και για να μεταβεί στις ΗΠΑ χρειάστηκε να συγκεντρωθούν, μέσω εράνου, 3 εκατ. ευρώ.
Σε συγκινητική ανάρτησή τους, οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία.
Διαβάστε επίσης: Ολοκληρώθηκε η θεραπεία του Παναγιώτη - Ραφαήλ στη Βοστώνη
Ο Παναγιώτης Ραφαήλ που τότε χρειάστηκε τη στήριξη όλων για να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να υποβληθεί στη σωτήρια γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία σήμερα φοιτεί στη Β' δημοτικού και στέλνει ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook.
Το αγοράκι είχε διαγνωστεί με νωτιαία μυϊκή ατροφία και για να μεταβεί στις ΗΠΑ χρειάστηκε να συγκεντρωθούν, μέσω εράνου, 3 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα