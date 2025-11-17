Τροχαίο στη Λάρισα, εγκλωβίστηκαν τρία άτομα σε ΙΧ - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στη Λάρισα, εγκλωβίστηκαν τρία άτομα σε ΙΧ - Δείτε φωτογραφίες

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τροχαίο στη Λάρισα, εγκλωβίστηκαν τρία άτομα σε ΙΧ - Δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λάρισα.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και του περιφερειακού Τρικάλων, στην συνοικία της Νεάπολης όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στο ένα ΙΧ εγκλωβίστηκε πατέρας με τα δύο παιδιά του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε η συμβολή των πυροσβεστών, καθώς την οικογένεια είχαν απεγκλωβίσει νωρίτερα δυο νεαροί διερχόμενοι που βρέθηκαν στο σημείο.

Στο άλλο αυτοκίνητο επέβαινε ένα νεαρό ζευγάρι που φέρει πιο επιπόλαιους τραυματισμούς, όπως και τα παιδιά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Δείτε φωτογραφίες: 

