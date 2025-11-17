Μετρό σήμερα (17/11): Τι ώρα κλείνουν οι σταθμοί Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής
Μετρό σήμερα (17/11): Τι ώρα κλείνουν οι σταθμοί Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής
Κλειστοί σήμερα, 17 Νοέμβρη, από τις 14:00 σταθμοί του μετρό λόγω της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου - Πότε κλείνουν οι πύλες - Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, οι εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.
Με εντολή της αστυνομίας, το μεσημέρι θα κλείσουν πέντε κεντρικοί σταθμοί του Μετρό, με τους συρμούς να διέρχονται από αυτούς αλλά χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 2 το μεσημέρι θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.
Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.
Στις 13:00 κλείνουν οι πύλες του Πολυτεχνείου για να ξεκινήσει η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για την πορείαΕν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης (18/11). Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.
Τι ώρα κλείνουν οι πύλες του Πολυτεχνείου
