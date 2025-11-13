Νέα μελέτη φυσικής ασφάλειας για την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Η μελέτη έγινε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και παραδόθηκε σε ειδική τελετή, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – Καλύπτει μέτρα θωράκισης, πρωτόκολλα πρόσβασης και ανάγκες φυσικής προστασίας των χώρων όπου βρίσκονται ευαίσθητα δεδομένα
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρέλαβε επίσημα από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) τη νέα ολοκληρωμένη μελέτη φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεών της, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στα γραφεία της Αρχής, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής και του ΚΕ.ΜΕ.Α. και αφορά τον σχεδιασμό, την αναβάθμιση και την προστασία κρίσιμων υποδομών της υπηρεσίας, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση στα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, καλύπτει σε βάθος τα μέτρα θωράκισης, τα πρωτόκολλα πρόσβασης και τις ανάγκες φυσικής προστασίας των χώρων όπου συγκεντρώνονται, αξιολογούνται και διαχειρίζονται ευαίσθητα οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της Αρχής, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον «ένας από τους πλέον κρίσιμους φορείς της χώρας με διεθνή εμβέλεια», ιδιαίτερα λόγω της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά δίκτυα ερευνών για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας.
Αντίστοιχα, το ΚΕ.ΜΕ.Α. θεωρείται ο πλέον αρμόδιος δημόσιος φορέας για ζητήματα φυσικής ασφάλειας στη χώρα, καθώς έχει αναλάβει παρόμοιες μελέτες για κρατικές υποδομές υψηλής σημασίας.
Η συνεργασία των δύο πλευρών όπως τονίστηκε και επισήμως θεωρείται στρατηγική, καθώς αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον τομέα της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών, καθιστώντας την Αρχή σημείο αναφοράς για βέλτιστες πρακτικές. Η ολοκλήρωση της μελέτης ανοίγει πλέον τον δρόμο για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας και την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται η Αρχή.
Η συνεργασία των δύο πλευρών όπως τονίστηκε και επισήμως θεωρείται στρατηγική, καθώς αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον τομέα της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών, καθιστώντας την Αρχή σημείο αναφοράς για βέλτιστες πρακτικές. Η ολοκλήρωση της μελέτης ανοίγει πλέον τον δρόμο για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας και την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται η Αρχή.
