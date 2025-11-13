Νέα μελέτη φυσικής ασφάλειας για την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η μελέτη έγινε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και παραδόθηκε σε ειδική τελετή, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – Καλύπτει μέτρα θωράκισης, πρωτόκολλα πρόσβασης και ανάγκες φυσικής προστασίας των χώρων όπου βρίσκονται ευαίσθητα δεδομένα