Ο αέρας σήκωσε τραπέζια και καρέκλες στον αέρα στην Πάτρα - Δείτε βίντεο

Χαμός από ξαφνική ισχυρή ανεμοθύελλα που έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας το κέντρο της Πάτρας - Ο θυελλώδης άνεμος διήρκησε μόλις δύο λεπτά αλλά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές
Η ξαφνική ισχυρή ανεμοθύελλα που έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας το κέντρο της Πάτρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα και οχήματα. Το φαινόμενο διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, ωστόσο οι ριπές ανέμου ήταν ιδιαίτερα έντονες.
Ειδικότερα, όπως φαίνεται από βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε η ΕΡΤ από κάμερα καταστήματος, ο θυελλώδης άνεμος λύγισε φυτά που βρίσκονταν σε γλάστρες, ενώ παρέσυρε κάποιες ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα από εξωτερικό χώρο μαγαζιού εστίασης.
Παράλληλα, όπως φαίνεται στο βίντεο, έπεσαν και μερικά αντικείμενα που βρίσκονταν εντός του εστιατορίου στο πάτωμα, με τους πελάτες να τρέχουν πανικόβλητοι.
Ανάλογες ζημιές σημειώθηκαν και στην περιοχή πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές.
