Ο αέρας σήκωσε τραπέζια και καρέκλες στον αέρα στην Πάτρα - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de5p7xwuhd61)

Ανάλογες ζημιές σημειώθηκαν και στην περιοχή πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές.