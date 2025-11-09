Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Κοσμοσυρροή στην Αίγινα για την γιορτή του Αγίου Νεκταρίου - Δείτε βίντεο
Χιλιάδες επισκέπτες από το πρωί σήμερα στο νησί του Αργοσαρωνικού
Η γιορτή του Αγίου Νεκταρίου εορτάζεται σήμερα και χιλιάδες κόσμου από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν ταξιδέψει στην Αίγινα. Από νωρίς το πρωί όλα τα δρομολόγια των πλοίων ήταν γεμάτα με αρκετό κόσμο να καταφτάνει και από τα Βαλκάνια.
Ο καπετάνιος του πλοίου «Ποσεδώνας», Βασίλης Παχουπός μιλώντας το πρωί στο OPEN ανέφερε πως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη γιορτή. «Ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, τιμητική για το νησί μας. Είμαστε το πρώτο δρομολόγιο 05:30 το πρωί και υπάρχουν χιλιάδες κόσμου από την Ελλάδα και όλα τα Βαλκάνια. Όλη την εβδομάδα υπάρχει αυτό το κλίμα και θα έρχονται και την επόμενη. Είναι πάρα πολλοί όσοι θέλουν να προσκυνήσουν στον Αγιο Νεκτάριο».
Με ζεστό, ηλιόλουστο καιρό και πολύ μεγάλη προσέλευση πιστών πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της Αγίας Κάρας, της Ιεράς Εικόνας και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, στην παραλία του νησιού και στους δρόμους του ιστορικού κέντρου.
Η λιτανεία ξεκίνησε από την περιοχή του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας, με τη φιλαρμονική του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας - ΜΟΥΣΑ, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους από τα σχολεία του νησιού και τους προσκόπους 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Αίγινας.
Ακολούθησαν η φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος, οι αρχιερείς, η ηγουμένη Τιμοθέη, σπουδαστές τη Ριζαρείου και η συνοδεία της και η ουρανία με την Ιερά Κάρα, τα Τίμια Λείψανα και η εικόνα του Αγίου Νεκταρίου που κρατούσαν άντρες του Πυροσβεστικού Κλιμάκιου Αίγινας, ναύτες από την ναυτικού βάση του Τούρλου και μέλη της Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών Αίγινας.
Τις λατρευτικές εκδηλώσεις τίμησαν ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος.
