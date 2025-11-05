Καταλήψεις στο ΕΜΠ μετά την καταδίκη φοιτητή για σύνθημα σε τοίχο - Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την παρεμπόδιση λειτουργίας σχολών
Καταλήψεις στο ΕΜΠ μετά την καταδίκη φοιτητή για σύνθημα σε τοίχο - Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την παρεμπόδιση λειτουργίας σχολών
Πότε πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές - Οι φοιτητικοί σύλλογοι του ΕΜΠ προγραμματίζουν και πανεκπαιδευτική πορεία στα Προπύλαια
Αποφάσεις για καταλήψεις σχολών έλαβαν σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταδίκη φοιτητή σε 14 μήνες φυλάκιση με δυνατότητα εξαγοράς, επειδή έγραψε σύνθημα σε τοίχο του Ιδρύματος.
Οι καταλήψεις αναμένεται να ξεκινήσουν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ύστερα από συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επιμέρους σχολές, ενώ οι φοιτητικοί σύλλογοι του ΕΜΠ προγραμματίζουν και πανεκπαιδευτική πορεία την Πέμπτη.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη στάση της πρυτανείας, καθώς ο νόμος για την παρεμπόδιση λειτουργίας πανεπιστημιακών χώρων προβλέπει ότι η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει την αστυνομία σε περίπτωση αποκλεισμού ή διακοπής της λειτουργίας των τμημάτων.
Η κατάσταση στο ΕΜΠ παρακολουθείται στενά, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης των αρχών, όπως συνέβη πρόσφατα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων.
Στο κείμενο της απόφασης της ΣΕΜΦΕ, οι φοιτητές αναφέρονται στην «ποινικοποίηση των αγώνων» και ζητούν την αποχώρηση της αστυνομίας από τους πανεπιστημιακούς χώρους. Στις αποφάσεις τους περιλαμβάνεται η κατάληψη της σχολής την Πέμπτη 6/11, καθώς και η συμμετοχή σε πανεκπαιδευτική πορεία την Πέμπτη 6/11 στα Προπύλαια.
Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον υπάρξει αποκλεισμός εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου, η πρυτανεία και οι κοσμητείες των σχολών οφείλουν να ζητήσουν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.
Η διάταξη αυτή εφαρμόστηκε πρόσφατα στο ΕΜΠ, όταν ύστερα από αναφορά της διοίκησης έγινε αστυνομική επέμβαση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, οδηγώντας στη σύλληψη 15 φοιτητών.
Ο φοιτητής οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και καταδικάστηκε για φθορά δημόσιας περιουσίας και απείθεια, λόγω άρνησης δακτυλοσκόπησης. Όπως έχει δηλώσει ο κ. Τσανάκας, το ζήτημα δεν είχε πολιτική διάσταση, αλλά αμιγώς ποινικό χαρακτήρα. «Η ποινή είναι βαριά κατά τη δική μου κρίση, αλλά το δικαστήριο έκρινε κατά νόμο», ανέφερε σε επιστολή του.
Οι καταλήψεις αναμένεται να ξεκινήσουν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ύστερα από συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επιμέρους σχολές, ενώ οι φοιτητικοί σύλλογοι του ΕΜΠ προγραμματίζουν και πανεκπαιδευτική πορεία την Πέμπτη.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη στάση της πρυτανείας, καθώς ο νόμος για την παρεμπόδιση λειτουργίας πανεπιστημιακών χώρων προβλέπει ότι η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει την αστυνομία σε περίπτωση αποκλεισμού ή διακοπής της λειτουργίας των τμημάτων.
Η κατάσταση στο ΕΜΠ παρακολουθείται στενά, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης των αρχών, όπως συνέβη πρόσφατα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων.
Αποφάσεις με περιορισμένη συμμετοχήΣύμφωνα με πληροφορίες, στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα συνέλευση, η συμμετοχή των φοιτητών ήταν ιδιαιτέρως περιορισμένη. Παρά ταύτα, εγκρίθηκε ψήφισμα υπέρ της κατάληψης, με αιτήματα που σχετίζονται με την πρόσφατη δικαστική απόφαση αλλά και την αστυνομική επέμβαση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, όπου πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν 15 φοιτητές.
Στο κείμενο της απόφασης της ΣΕΜΦΕ, οι φοιτητές αναφέρονται στην «ποινικοποίηση των αγώνων» και ζητούν την αποχώρηση της αστυνομίας από τους πανεπιστημιακούς χώρους. Στις αποφάσεις τους περιλαμβάνεται η κατάληψη της σχολής την Πέμπτη 6/11, καθώς και η συμμετοχή σε πανεκπαιδευτική πορεία την Πέμπτη 6/11 στα Προπύλαια.
Το νομικό πλαίσιο για τις καταλήψειςΜε βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι διοικήσεις των πανεπιστημίων είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περιπτώσεις παρεμπόδισης λειτουργίας σχολών ή υπηρεσιών.
Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον υπάρξει αποκλεισμός εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου, η πρυτανεία και οι κοσμητείες των σχολών οφείλουν να ζητήσουν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.
Η διάταξη αυτή εφαρμόστηκε πρόσφατα στο ΕΜΠ, όταν ύστερα από αναφορά της διοίκησης έγινε αστυνομική επέμβαση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, οδηγώντας στη σύλληψη 15 φοιτητών.
Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσειςΗ αφορμή για τις κινητοποιήσεις ήταν η καταδίκη φοιτητή που εντοπίστηκε τον Μάιο του 2024 να γράφει συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ σε τοίχο του Πολυτεχνείου. Το περιστατικό κατέγραψε σε φωτογραφία ο κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Παναγιώτης Τσανάκας, ο οποίος ενημέρωσε τον πρύτανη, και στη συνέχεια υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά.
Ο φοιτητής οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και καταδικάστηκε για φθορά δημόσιας περιουσίας και απείθεια, λόγω άρνησης δακτυλοσκόπησης. Όπως έχει δηλώσει ο κ. Τσανάκας, το ζήτημα δεν είχε πολιτική διάσταση, αλλά αμιγώς ποινικό χαρακτήρα. «Η ποινή είναι βαριά κατά τη δική μου κρίση, αλλά το δικαστήριο έκρινε κατά νόμο», ανέφερε σε επιστολή του.
Αντιπαράθεση στον πανεπιστημιακό χώροΗ υπόθεση έχει προκαλέσει αντιπαράθεση στον πανεπιστημιακό χώρο. Ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ, Νίκος Μαρκάτος, δήλωσε ότι «η διοίκηση επέλεξε την καταστολή αντί της παιδαγωγικής και η δικαιοσύνη την τιμωρία αντί της επιείκιας. Ο νεαρός έκανε ένα παράπτωμα στον τοίχο, συμφωνώ ότι υπάρχουν και κανόνες, θεωρεί, όμως, κάποιος ότι ένας καθηγητής δεν έχει άλλο να διαπαιδαγωγήσει αυτό τον νέο; Αν ήμουν εγώ θα του έλεγα έκανες ένα παράπτωμα, πάρε τη βούρτσα και βάψε τον τοίχο και μην το ξανακάνεις. Δεν πρέπει ένας 20χρονος να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας, το πανεπιστήμιο τότε χάνει το δρόμο του. Είναι μια ποινική δίωξη μιας ιδέας στην οποία μπορείτε να διαφωνείτε».
Ειδήσεις σήμερα:
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα