Εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την θεμελίωση του Νέου Βουτζά- Θυρανοίξια του παρεκκλησίου Ιερομάρτυρος Ιακώβου

Εκδήλωση για τον εορτασμό των εβδομήντα χρόνων (1955-2025) από την ανοικοδόμηση και την ίδρυση του προσφυγικού οικισμού του «Νέου Βουτζά», στις παρυφές της Ραφήνας, πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Στην διάρκεια των εκδηλώσεων έγιναν τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου του «Αγίου Ιερομάρτυρα Ιακώβου (Αρχαντζικάκη) του εν Βουτζά της Μικράς Ασίας» το οποίο βρίσκεται στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ναού. Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν ο αρχιερατικός επίτροπος στον Βουτζά της Σμύρνης, ο οποίος σταυρώθηκε και πεταλώθηκε από τους Νεότουρκους κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή και συγκαταλέγεται στους τοπικούς Αγίους της Μητρόπολης.Στην Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώναμε την συμπαράσταση του Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως αρχιμανδρίτηκαι του εφημερίου του ναού αρχιμανδρίτη. Αναγνώσθηκε σύντομο ιστορικό σημείωμα του οικισμού και πραγματοποιήθηκε απονομή τιμητικής πλακέτας σε απόγονο των πρώτων Μικρασιατών προσφύγων που ήταν οι θεμελιωτές του οικισμού. Ο Μητροπολίτης Κύριλλος χειροθέτησε αναγνώστες, διακονητές του ιερού βήματος και του ιερού αναλογίου, ενώ σε ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων την σημασία που έχει να «διαχειριστούμε σωστά τα μεγέθη της ζωής, όπως οι πρόσφυγες από τις αλησμόνητες πατρίδες, τον πλούτο και τη φτώχεια, τα διαχειρίστηκαν, κατά το πνεύμα του Ευαγγελίου». Επίσης τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους θεμελιωτές και τους πρώτους κατοίκους του οικισμού.Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκατοντάδες κάτοικοι του οικισμού, απόγονοι Μικρασιατών προσφύγων, ενώ παρέστησαν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι βουλευτές Ανατολικής Αττικήςκαικαι οι δήμαρχοι Μαραθώνοςκαι Ραφήνας-ΠικερμίουΟ Νέος Βουτζάς ιδρύθηκε στις 6 Απριλίου του 1952 από πρόσφυγες που ήρθαν από το Μπουτζά (ή Βουτζά) της Μικράς Ασίας, με την ίδρυση του ομώνυμου οικοδομικού συνεταιρισμού. Η θεμελίωση του οικισμού έγινε το 1955, ενώ η αφετηρία του συνδέεται με τη Σμύρνη, καθώς σε ένα από τα θεμέλια του οικισμού τοποθετήθηκε μια πέτρα από την Αγία Τράπεζα της εκκλησίας του Επάνω Αη Γιάννη της Σμύρνης, την οποία έφεραν πρόσφυγες που είχαν επισκεφθεί τη γη των προγόνων τους.Στην πρώτη προσωρινή διοικούσα επιτροπή του συνεταιρισμού συμμετείχαν οι Ιωάννης Μηναδάκης (πρώτος πρόεδρος), ο Απόστολος Χατζηαπόστολου, ο Νικόλαος Αγγελινός, ο Γεώργιος Ραϊσης και ο Ιωάννης Μαργέτης, όλοι καταγόμενοι από τον Μπουτζά της Μικράς Ασίας.