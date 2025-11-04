Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την θεμελίωση του Νέου Βουτζά- Θυρανοίξια του παρεκκλησίου Ιερομάρτυρος Ιακώβου
Εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την θεμελίωση του Νέου Βουτζά- Θυρανοίξια του παρεκκλησίου Ιερομάρτυρος Ιακώβου
Πλήθος κόσμου στην συγκινητική τελετή- Η ιστορία του οικισμού και οι δεσμοί του με τον Μπουτζά της Σμύρνης
Εκδήλωση για τον εορτασμό των εβδομήντα χρόνων (1955-2025) από την ανοικοδόμηση και την ίδρυση του προσφυγικού οικισμού του «Νέου Βουτζά», στις παρυφές της Ραφήνας, πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Στην διάρκεια των εκδηλώσεων έγιναν τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου του «Αγίου Ιερομάρτυρα Ιακώβου (Αρχαντζικάκη) του εν Βουτζά της Μικράς Ασίας» το οποίο βρίσκεται στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ναού. Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν ο αρχιερατικός επίτροπος στον Βουτζά της Σμύρνης, ο οποίος σταυρώθηκε και πεταλώθηκε από τους Νεότουρκους κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή και συγκαταλέγεται στους τοπικούς Αγίους της Μητρόπολης.
Στην Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνα Κύριλλος με την συμπαράσταση του Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως αρχιμανδρίτη Νικάνωρος Καραγιάννη και του εφημερίου του ναού αρχιμανδρίτη Βησσαρίωνος Παππά. Αναγνώσθηκε σύντομο ιστορικό σημείωμα του οικισμού και πραγματοποιήθηκε απονομή τιμητικής πλακέτας σε απόγονο των πρώτων Μικρασιατών προσφύγων που ήταν οι θεμελιωτές του οικισμού. Ο Μητροπολίτης Κύριλλος χειροθέτησε αναγνώστες, διακονητές του ιερού βήματος και του ιερού αναλογίου, ενώ σε ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων την σημασία που έχει να «διαχειριστούμε σωστά τα μεγέθη της ζωής, όπως οι πρόσφυγες από τις αλησμόνητες πατρίδες, τον πλούτο και τη φτώχεια, τα διαχειρίστηκαν, κατά το πνεύμα του Ευαγγελίου». Επίσης τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους θεμελιωτές και τους πρώτους κατοίκους του οικισμού.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκατοντάδες κάτοικοι του οικισμού, απόγονοι Μικρασιατών προσφύγων, ενώ παρέστησαν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, οι βουλευτές Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος και Βασίλης Οικονόμου και οι δήμαρχοι Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας και Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά.
Ο οικισμός
Ο Νέος Βουτζάς ιδρύθηκε στις 6 Απριλίου του 1952 από πρόσφυγες που ήρθαν από το Μπουτζά (ή Βουτζά) της Μικράς Ασίας, με την ίδρυση του ομώνυμου οικοδομικού συνεταιρισμού. Η θεμελίωση του οικισμού έγινε το 1955, ενώ η αφετηρία του συνδέεται με τη Σμύρνη, καθώς σε ένα από τα θεμέλια του οικισμού τοποθετήθηκε μια πέτρα από την Αγία Τράπεζα της εκκλησίας του Επάνω Αη Γιάννη της Σμύρνης, την οποία έφεραν πρόσφυγες που είχαν επισκεφθεί τη γη των προγόνων τους.
Στην πρώτη προσωρινή διοικούσα επιτροπή του συνεταιρισμού συμμετείχαν οι Ιωάννης Μηναδάκης (πρώτος πρόεδρος), ο Απόστολος Χατζηαπόστολου, ο Νικόλαος Αγγελινός, ο Γεώργιος Ραϊσης και ο Ιωάννης Μαργέτης, όλοι καταγόμενοι από τον Μπουτζά της Μικράς Ασίας.
Ο ναός του Αγίου Ιωάννου
Ο ναός του Αγίου Ιωάννου στον Νέο Βουτζά βρίσκεται στην κορυφή του λόφου της περιοχής, κοντά την Λεωφόρο Μαραθώνος, με απέραντη θέα από τον Μαραθώνα και τον Σχοινιά μέχρι την Μακρόνησο και είναι πολλοί εκείνοι που τον επιλέγουν για την τέλεση των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας (Γάμοι και βαφτίσεις). Στον περίβολο του ναού (τηλ.2294077941) βρίσκεται και το μνημείο για τους 104 κατοίκους της περιοχής που έχασαν τη ζωή τους στην μεγάλη πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.
Ο ιερομάρτυρας Ιάκωβος Αρχαντζικάκης
Ο Ιάκωβος Αρχαντζικάκης γεννήθηκε το 1872 στο χωριό Ζήρο της Κρήτης, μέλος πολυμελούς οικογενείας (4 αγόρια και 4 κορίτσια). Το 1904 πήγε στην Κωνσταντινούπολη για σπουδές και επέδειξε σπουδαία εκπαιδευτική, ποιμαντική, πατριωτική και συγγραφική δραστηριότητα. Το 1915 τοποθετήθηκε αρχιερατικός επίτροπός στην καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννου στον Μπουτζά της Σμύρνης. Πέθανε μαρτυρικά στις 27 Αυγούστου 1922 στην διάρκεια της Μικρασιατικής Καταστροφής μετά από βασανιστήρια
