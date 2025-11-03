Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση 2Γ/2025
Η γραπτή εξέταση πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
Στους 1.863 ανήλθε ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για 145 θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο υπουργείο Εξωτερικών, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αυτό σημαίνει ότι έλαβαν μέρος τα 2/3 (66,42%) από τους συνολικά 2.805 υποψηφίους που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ (2Γ/2025).
Η γραπτή εξέταση πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy, στο Μαρούσι.
