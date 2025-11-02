Νέα επεισόδια τη νύχτα στα Εξάρχεια - Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε αστυνομικούς, 9 προσαγωγές και 2 συλλήψεις

Νέα ένταση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων, όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομάδα περίπου 20 ατόμων πέταξαν 15 μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ, στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη.Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 9 προσαγωγές και δύο συλλήψεις.Σε βάρος των συλληφθέντων, ηλικίας 29 και 22 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία.