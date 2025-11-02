Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Νέα επεισόδια τη νύχτα στα Εξάρχεια - Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε αστυνομικούς, 9 προσαγωγές και 2 συλλήψεις
Τα επεισόδια σημειώθηκαν στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου
Νέα ένταση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων, όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομάδα περίπου 20 ατόμων πέταξαν 15 μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ, στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 9 προσαγωγές και δύο συλλήψεις.
Σε βάρος των συλληφθέντων, ηλικίας 29 και 22 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία.
