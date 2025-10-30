Τζόκερ 30/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 30/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Τζόκερ 30/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η υπ’ αριθμόν 2982 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 25, 32, 39, 42, 45 και αριθμός Τζόκερ το 8.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.

