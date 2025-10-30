Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Τζόκερ 30/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η υπ’ αριθμόν 2982 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 25, 32, 39, 42, 45 και αριθμός Τζόκερ το 8.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
