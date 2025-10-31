Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Η Wilson Laver Cup Collection: Eκεί όπου η κληρονομιά του Federer συναντά το αύριο του τένις
Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Η Wilson Laver Cup Edition 2025 είναι ακριβώς αυτό: ένας φόρος τιμής στην εμβληματική διοργάνωση που ενώνει τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις σε μια συλλογή που συνδυάζει την τελειότητα του design με τη δύναμη της απόδοσης.
Η συνεργασία της Wilson με τη διοργάνωση Laver Cup, υπό την υπογραφή του Roger Federer, αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια:
Στις δύο ρακέτες RF 01 Pro Laver Cup και RF 01 Laver Cup, όπου η δύναμη συναντά την ακρίβεια και στις τρεις premium τσάντες – Backpack, Duffel 6 Pack και Tournament 9 Pack – φτιαγμένες για να ακολουθούν τον παίκτη με στυλ και αυτοπεποίθηση. Η χρωματική παλέτα μαύρου και χρυσού αποπνέει κύρος, ενώ το design αντικατοπτρίζει το DNA της Wilson: απόλυτη ακρίβεια, καθαρές γραμμές και αρμονία στην κίνηση.
Δεν είναι απλώς εξοπλισμός. Είναι τρόπος να δηλώσεις ποιος είσαι κάθε φορά που πατάς στο court.
Η Laver Cup Edition 2025 δεν απευθύνεται μόνο σε αθλητές.
Απευθύνεται σε όσους πιστεύουν στην αξία της συνέπειας, στην ομορφιά της πειθαρχίας και στη μαγεία που γεννιέται όταν το πάθος αγγίζει την τελειότητα.
Γιατί το τένις δεν είναι μόνο άθλημα, είναι τρόπος ζωής.
Η Wilson ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις.
