Αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Λαγκαδά για την παραβατικότητα ανηλίκων, ελέγχθηκαν και 8 καταστήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Δήμος Λαγκαδά Θεσσαλονίκη

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα

Έλεγχος σε 82 άτομα εκ των οποίων 80 ήταν ανήλικοι, πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά.

Έγινε επίσης έλεγχος σε οκτώ καταστήματα.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Τα στοιχεία θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν από τις αρχές για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνονται αυξημένα περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
