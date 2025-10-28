Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Σύλληψη στη Μεσσηνία για παραβίαση της άδειας για βιομηχανική κάνναβη - Θα έβγαζε 75.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 46χρονου καθώς διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε την άδεια για βιομηχανική κάνναβη που είχε εξασφαλίσει, προχώρησαν αστυνομικοί στη Μεσσηνία χθες, Δευτέρα.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι η εταιρεία του 46χρονου είχε αποκρύψει από τους υπαλλήλους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεγάλη ποσότητα κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σε μορφή σκόνης (Bubble Hash) με τη χρήση ξηρού πάγου ( μέθοδος ice water extraction) καθώς και διακίνηση της.
Συνελήφθη, χθες (27.10.2025) το πρωί, σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και με τη συνδρομή αστυνομικών της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, 46χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή ποσοτήτων βιομηχανικής κάνναβης οι οποίες υπερβαίνουν το νόμιμο ποσοστό της ψυχοδραστικής ουσίας τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και τις οποίες απέκρυπτε με σκοπό την επεξεργασία και την περαιτέρω διακίνηση τους.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο 46χρονος κατείχε ειδική άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης και ήταν μοναδικός εταίρος θερμοκηπιακής μονάδας εταιρείας, στην οποία την 30.7.2025 από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεσσηνίας, διενεργήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αποτελέσματα των οποίων ήταν ότι στα δείγματα, η ψυχοδραστική ουσία τετραϋδροκανναβινόλη υπερέβαινε τη νόμιμη περιεκτικότητα, για το λόγο αυτό το συγκομιζόμενο προϊόν καταστράφηκε.
Ανωτέρω αστυνομικοί με τη συνδρομή αστυνομικών της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, εντόπισαν τον 46χρονο, σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας, όπου συνελήφθη, ενώ σε έρευνες που έγιναν στο θερμοκήπιο, σε βοηθητικούς χώρους, αποθήκες καθώς και στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Ανωτέρω αστυνομικοί με τη συνδρομή αστυνομικών της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, εντόπισαν τον 46χρονο, σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας, όπου συνελήφθη, ενώ σε έρευνες που έγιναν στο θερμοκήπιο, σε βοηθητικούς χώρους, αποθήκες καθώς και στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
