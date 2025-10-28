Σύλληψη στη Μεσσηνία για παραβίαση της άδειας για βιομηχανική κάνναβη - Θα έβγαζε 75.000 ευρώ

-12- φυτά κάνναβης, ύψους έως -30- εκατοστά περίπου,ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -55- κιλών και -918-γραμμαρίων,ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε σκόνη (πασπάλι), συνολικού βάρους -1- κιλού και -374- γραμμαρίων,-2- ζυγαριές,συσκευή πλαστικοποίησης,πλήθος νάιλον συσκευασιών,διάφορες συσκευές επεξεργασίας και παρασκευής κατεργασμένης κάνναβης καικινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.Υπολογίζεται πως θα αποκόμιζε χρηματικά οφέλη, εκτιμώμενα στα -75.000- ευρώ.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.