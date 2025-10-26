Σε σταθερή κατάσταση το βρέφος που κάηκε από λάδι - Έγιναν όλα σε χρόνο μηδέν, λέει η γιαγιά του
Σε σταθερή κατάσταση το βρέφος που κάηκε από λάδι - Έγιναν όλα σε χρόνο μηδέν, λέει η γιαγιά του
Το παιδί νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας
Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται το αγοράκι 15 μηνών που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι.
Σύμφωνα με τη γιαγιά του παιδιού, η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους και χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναποδογυρίσει το τηγάνι και να πέσει πάνω του λάδι.
«Το σπίτι της κόρης μου είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα. Το παιδί ήταν στο σαλόνι μαζί με τον πιο μεγάλο. Εκείνη τηγάνιζε, έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό. Μέχρι να βγάλει την πάνα έξω που είχε τα σκουπίδια, αυτός σε χρόνο μηδέν έφτασε στο τηγάνι» είπε η γιαγιά του παιδιού στο Star.
«Πήδηξε κι αυτή, πιάνει κι αυτή το τηγάνι για να μην το τραβήξει το παιδί πάνω του, κάηκε το παιδί, κάηκε κι εκείνη» συμπλήρωσε η γιαγιά του παιδιού.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
«Όπως μας λένε από την εντατική, το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα το κορίτσι, δεν είναι καλά τα παιδιά, δεν θα είναι σε σοκ τα παιδιά;» είπε από την πλευρά του ο παππούς του βρέφους.
