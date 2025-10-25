Με τη «Συννεφούλα» και το «Τι έπαιξα στο Λαύριο» αποχαιρέτησε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού τον Διονύση Σαββόπουλο από τη Μητρόπολη
Πένθιμα εμβατήρια έπαιξε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού πριν την εξόδιο ακολουθία

Συγκινητική ήταν η παρουσία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού στον περιβάλλοντα χώρο της Μητρόπολης, καθώς μετά την ολοκλήρωση την ολοκλήρωση της τελετής και κατά τη μεταφορά του φερέτρου στο όχημα που θα το μεταφέρει στο Α' Νεκροταφείου, έπαιξε δύο εμβληματικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου: Τη «Συννεφούλα» και το   «Τι έπαιξα στο Λαύριο», με τον κόσμο να χειροκροτεί.

Στη συνέχεια, έπαιξαν και το «Μη μιλάς άλλο γι' αγάπη».

Πριν την εξόδιο ακολουθία, η μπάντα έπαιξε πένθιμα εμβατήρια.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, στο νεκροταφείο, κατά την υποδοχή της σορού, η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, μαζί και με τη χορωδία της ΕΡΤ, θα παίξουν το «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα τραγούδι που ακουγόταν πάντα στις συναυλίες του.

