Με τη «Συννεφούλα» και το «Τι έπαιξα στο Λαύριο» αποχαιρέτησε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού τον Διονύση Σαββόπουλο από τη Μητρόπολη

Συγκινητική ήταν η παρουσία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού στον περιβάλλοντα χώρο της Μητρόπολης, καθώς μετά την ολοκλήρωση την ολοκλήρωση της τελετής και κατά τη μεταφορά του φερέτρου στο όχημα που θα το μεταφέρει στο Α' Νεκροταφείου, έπαιξε δύο εμβληματικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου: Τη «» και το «», με τον κόσμο να χειροκροτεί.Στη συνέχεια, έπαιξαν και τοΠριν την εξόδιο ακολουθία, η μπάντα έπαιξε πένθιμα εμβατήρια.