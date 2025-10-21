Διονύσης Σαββόπουλος: «Ευχαριστούμε για τη μουσική, τα όνειρα και τα παραμύθια» - Συγκίνηση στο X για τον σπουδαίο τραγουδοποιό
Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει βαθιά συγκίνηση όχι μόνο στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο κοινό που αγάπησε τα τραγούδια του
Στο X (πρώην Twitter), χιλιάδες χρήστες αποχαιρετούν τον «Νιόνιο» όπως τον αποκαλούσαν με αγάπη, ανεβάζοντας φωτογραφίες, στίχους από τα τραγούδια του και το δικό τους αντίο.
Ανάμεσα στα μηνύματα ξεχωρίζουν λόγια ευγνωμοσύνης για το έργο του, αλλά και για την επιρροή του στη νέα γενιά δημιουργών.
Διονύσης Σαββόπουλος | 1944-2025 | R.I.P.— • I-Xasou • (@XrhstosVas) October 21, 2025
Νιόνιο, ευχαριστούμε για την μουσική, τα όνειρα και τα παραμύθια.
Ας αρχίσουν οι χοροί, για πάντα, με μια συννεφουλα κ ζειμπεκικο..#Σαββοπουλος #Savvopoulos #Νιονιος pic.twitter.com/AORqAXcbOw
Ενα όνομα μια ιστορία— 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) October 21, 2025
Διονύσης Σαββόπουλος
Καλό παράδεισο και έχει αφήσει πίσω τεράστια ιστορία 🙏🙏🙏 #Διονυσης_Σαββοπουλος pic.twitter.com/C9qGhMzdmf
Ένας από τους τελευταίους μεγάλους, καθόρισε μουσικά γενιές Ελλήνων και Ελληνίδων, έβαλε στην καθημερινότητά μας ακούσματα που δεν υπήρχαν μέχρι να εμφανιστεί αυτός.— Zastro (@Magician_Zastro) October 21, 2025
"Οι παρέες γράφουν την ιστορία". Αντίο Νίονιο.
Διονύσης Σαββόπουλος | 2.12.1944 - 21.10.2025 pic.twitter.com/gJvQ7RJBYc
Πέθανε ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος …— g.goudaras (@GGoudaras) October 21, 2025
Καλό ταξίδι Νιόνιο 🕊️
Συλλυπητήρια,κουράγιο & δύναμη στην οικογένειά του …#Σαββοπουλος pic.twitter.com/fDUiwpYPkv
Ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός και στιχουργός Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 81 ετών. Η Ελλάδα έχασε ένα θρύλο της μουσικής..! pic.twitter.com/7LmbIgIBpu— @nikolaosderes (@nikolaosderes) October 21, 2025
RIP Διονύσης Σαββόπουλος:— Θόδωρος Τσίκας/Theodoros TSIKAS (@TheodorosTsikas) October 21, 2025
Σημάδεψε τη γενιά μου, από τα μαθητικά ακόμα χρόνια μας ...#σαββόπουλος pic.twitter.com/R1GIZuv7Yy
🕊️ Έφυγε απόψε ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος.— Nicos Tornaritis (@nicostornaritis) October 21, 2025
Με τα τραγούδια και τους στίχους του ένωσε γενιές, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ψυχή μας και στον ελληνικό πολιτισμό.
Καλό ταξίδι, Διονύση, θα σε τραγουδάμε για πάντα. 🎶 Rip 🙏 pic.twitter.com/JgKYLxqXrv
Ο #Διονυσης_Σαββόπουλος πέταξε να παει να κάτσει πάνω στη ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΑ του, να ζησει στην αιωνιότητα. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει το προβλημα υγείας του. Έφυγε ομως χορτασμενος απο αγαπη. ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ για να τον θυμόμαστε. Τον ευχαριστούμε για οσα έδωσε στη μουσική παιδεία. pic.twitter.com/YB3NLosYTb— 😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) October 21, 2025
Έφυγε ο «Νιόνιος»!— Antonis Toumanidis (@ToymakersDiary) October 21, 2025
Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί...
Διονύσης Σαββόπουλος
1944-2025#Σαββόπουλος #Διονύσης_Σαββόπουλος pic.twitter.com/fNbrlJRmtM
