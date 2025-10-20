Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη
«Οι πρόσφατες αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», είναι το θέμα του διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη την 15η και 16η Νοεμβρίου 2025 η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305) της συμπρωτεύουσας.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου
17:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί:
Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε, εφέτης ΔΝ
Σοφία Μαντζακίδου, Πρόεδρος Εφετών - πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης
Πέτρος Αλικάκος, εφέτης ΔΝ - πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Προεδρία: Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, αρεοπαγίτης
17:30-18.00: Οι νέες διατάξεις περί επιδόσεων του ν. 5221/2025 και η επίδοση της αγωγής στην τακτική και τις ειδικές διαδικασίες, Πάρις Αρβανιτάκης, καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ
18.00-18:30: Η τακτική διαδικασία μετά τον ν. 5221/2025 – Μια πρώτη αποτίμηση των νέων διατάξεων: Προσδιορισμός δικασίμου, προέλεγχος αγωγής, συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων και έκδοση διατάξεων ως εργαλεία στην κατεύθυνση της πολυπόθητης επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης, Γιώργος Λαζαρίδης, πρόεδρος Πρωτοδικών
18:30-19.00: Οι μικροδιαφορές μετά το ν. 5221/2025, Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
19:00-19:30: Νέες διατάξεις του ν. 5221/25 για τα ένδικα μέσα, Στέφανος -Σπυρίδων Πανταζόπουλος, αρεοπαγίτης – καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου
Προεδρία: Μαρία Αρχοντάκη Τραυλού - Τζανετάτου, αρεοπαγίτης
10.30 – 11.00: Το νέο άρθρο 237 ΚΠολΔ μετά την τροποποίηση του ν. 5221/2025, Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
11.:00 -11.30: Οι τροποποιήσεις του ν.5221/2025 ως προς την έφεση, Αντώνης Βαθρακοκοίλης, εφέτης
11.30-12:00: Οι ειδικές διαδικασίες, η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και η εκούσια δικαιοδοσία μετά τον ν. 5221/2025, Άννα Εμ. Πλεύρη, επικ. καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
12:00-12.30: Οι τροποποιήσεις στο Γενικό Μέρος της Αναγκαστικής Εκτέλεσης - η μεταρρύθμιση της κατ' άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής, Χριστόφορος Σ. Μάρκου, πρόεδρος Πρωτοδικών
12:30- 13:00: Τα άρθρα 953 επ. ΚΠολΔ μετά τον Ν.5221/2025, Ευγνωσία Κελεσίδου, πρόεδρος Πρωτοδικών
