Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

«Οι πρόσφατες αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», είναι το θέμα του διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει στηντην 15η και 16η Νοεμβρίου 2025 η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305) της συμπρωτεύουσας.Σάββατο, 15 Νοεμβρίου17:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί:Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε, εφέτης ΔΝΣοφία Μαντζακίδου, Πρόεδρος Εφετών - πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου ΘεσσαλονίκηςΠέτρος Αλικάκος, εφέτης ΔΝ - πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου ΘεσσαλονίκηςΠροεδρία: Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, αρεοπαγίτης17:30-18.00: Οι νέες διατάξεις περί επιδόσεων του ν. 5221/2025 και η επίδοση της αγωγής στην τακτική και τις ειδικές διαδικασίες, Πάρις Αρβανιτάκης, καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ18.00-18:30: Η τακτική διαδικασία μετά τον ν. 5221/2025 – Μια πρώτη αποτίμηση των νέων διατάξεων: Προσδιορισμός δικασίμου, προέλεγχος αγωγής, συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων και έκδοση διατάξεων ως εργαλεία στην κατεύθυνση της πολυπόθητης επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης, Γιώργος Λαζαρίδης, πρόεδρος Πρωτοδικών18:30-19.00: Οι μικροδιαφορές μετά το ν. 5221/2025, Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ19:00-19:30: Νέες διατάξεις του ν. 5221/25 για τα ένδικα μέσα, Στέφανος -Σπυρίδων Πανταζόπουλος, αρεοπαγίτης – καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου



Προεδρία: Μαρία Αρχοντάκη Τραυλού - Τζανετάτου, αρεοπαγίτης



10.30 – 11.00: Το νέο άρθρο 237 ΚΠολΔ μετά την τροποποίηση του ν. 5221/2025, Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ



11.:00 -11.30: Οι τροποποιήσεις του ν.5221/2025 ως προς την έφεση, Αντώνης Βαθρακοκοίλης, εφέτης



11.30-12:00: Οι ειδικές διαδικασίες, η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και η εκούσια δικαιοδοσία μετά τον ν. 5221/2025, Άννα Εμ. Πλεύρη, επικ. καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ



12:00-12.30: Οι τροποποιήσεις στο Γενικό Μέρος της Αναγκαστικής Εκτέλεσης - η μεταρρύθμιση της κατ' άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής, Χριστόφορος Σ. Μάρκου, πρόεδρος Πρωτοδικών



12:30- 13:00: Τα άρθρα 953 επ. ΚΠολΔ μετά τον Ν.5221/2025, Ευγνωσία Κελεσίδου, πρόεδρος Πρωτοδικών