Διασώστης κατεβαίνει με σχοινί από ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας για να παραλάβει Ιταλό ασθενή από αλιευτικό στην Αστυπάλαια - Δείτε βίντεο

Το ελικόπτερο μετέφερε τον ασθενή στο γενικό νοσοκομείο Ρόδου

Στη διακομιδή ασθενούς από αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν ανοιχτά της Αστυπάλαιας, προχώρησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας χθες, Κυριακή.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά από ενημέρωση του λιμενικού για έναν 65χρονο Ιταλό, μελος του πληρώματος του αλευτικού.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία φαίνεται ο διασώστης να κατεβαίνει με σκοινί στο αλιευτικό «Eros B», το οποίο έπλεε 5 ναυτικά μίλια βόρεια της Αστυπάλαιας.

Μέσα σε λίγα λεπτά ο ασθενής είχε μεταφερθεί στο ελικόπτερο το οποίο στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο γενικό νοσοκομείο Ρόδου.

19-10-2025 | Αποστολή MEDEVAC στην Αστυπάλαια

