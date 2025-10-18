Η Σύρος αναζητά την «Γεύση της Αυθεντικότητας» στο συμπόσιο Aegean Cuisine Cyclades 2025

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (INSULEUR), το Επιμελητήριο Κυκλάδων και το Δίκτυο Aegean Cuisine διοργανώνουν το διήμερο διαλόγου και ζύμωσης για το παρόν και το μέλλον των νησιωτικών περιοχών της Ε.Ε. και τη βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στον πρωτογενή τομέα

Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Forum του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) και μάλιστα το γεγονός αυτό συνδυάζεται με το Συμπόσιο του Δικτύου Aegean Cuisine Cyclades 2025 με θέμα «Η Γεύση της Αυθεντικότητας», που εξελίσσεται σήμερα.



Στις εργασίες του διημέρου, που ξεκίνησε χθες συμμετέχουν και παρεμβαίνουν διαδικτυακά: εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI, DG REGIO), η Πρόεδρος και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Βουλής των Ελλήνων, εκπρόσωποι της Πολιτείας, οι τοπικές Αρχές, πανεπιστημιακοί, παραγωγοί, εκπρόσωποι συνεταιριστικών ενώσεων, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, τα μέλη του Δικτύου INSULEUR και τα μέλη του Δικτύου Aegean Cuisine.







Η χθεσινή πρώτη μέρα του συμποσίου το Forum είχε κεντρικό θέμα «Οικοδόμηση Ανθεκτικότητας στις Νησιωτικές Οικονομίες μέσω Βιώσιμης Γεωργίας - Ενδυνάμωση των νησιωτικών κοινοτήτων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας». Αναδείχθηκε ο ρόλος και τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των νησιωτικών περιοχών.



Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών, περιφερειακών και τοπικών φορέων, και τα μέλη του Δικτύου τοποθετήθηκαν σε θεματικές που αφορούσαν:



•Τις «νησιωτικές φωνές» για τη βιώσιμη γεωργία

•Τον ρόλο των Ευρωπαϊκών, Περιφερειακών και Τοπικών πολιτικών στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Κλείσιμο







Σάββατο 18 Οκτωβρίου – Συμπόσιο Aegean Cuisine Cyclades 2025



Το Συμπόσιο σήμερα εξελίσσεται στο εμβληματικό Θέατρο «Απόλλων» του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και φιλοδοξεί να φέρει παραγωγούς, επαγγελματίες, παραγωγικούς φορείς, συγγραφείς και δημοσιογράφους στο στρογγυλό τραπέζι της γαστρονομίας των Κυκλάδων.





Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:



•Παρουσίαση του Δικτύου Aegean Cuisine, του οράματος και των στόχων του

•Παρουσίαση του ανανεωμένου ιστότοπου του Δικτύου

•Συζήτηση για την παραδοσιακή τυροκομία των Κυκλάδων και τη σημασία της ένταξής της στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO

•Μαθήματα ανθεκτικότητας από παραγωγούς του Δικτύου

•Συζήτηση προκλήσεων και ευκαιριών για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών

Οι σύνεδροι και οι επίσημοι προσκεκλημένοι του διημέρου θα απολαύσουν την κυκλαδική φιλοξενία και μια ολοκληρωμένη γαστρονομική και πολιτιστική εμπειρία που έχει σκοπό να υπογραμμίσει την ιδιαίτερη αξία των τοπικών γεύσεων και των παραδοσιακών προϊόντων των Κυκλάδων.

Φορείς που συμμετέχουν στο Forum του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI - DG REGIO)

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Διάσκεψη Παράκτιων Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR)

Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (INSULEUR)

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δήμων Μικρών Νησιών

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ίδρυμα Κόκκαλη

Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου

Εθνική Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών

Island Innovation (Πορτογαλία)

Ευρωπαϊκά Νησιωτικά Επιμελητήρια

Με την αιγίδα και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Με τη θεσμική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.







Κατάλογος ομιλητών Συμποσίου Aegean Cuisine (με αλφαβητική σειρά):



Στέφανος Βακόνδιος, Τυροκομείο "Ζωζεφίνος"

Ιάκωβος Βαλέρης, Αντιπρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, ΕΑΣ Νάξου

Πέτρος Βαμβακούσης, Διευθυντής Οινοποιείου "Βενετσάνος"

Γιάννης Γαβαλάς, Εστιατόριο Αρακλειά, Μέλος Δικτύου Aegean Cuisine

Δημοσθένης Διαμαντής, Αντιπρόεδρος Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Σερίφου

Ματθαίος Δημόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων - Santo Wines

Μανώλης Κωβαίος, Παραγωγός Φάβας (Σχοινούσα)

Γεώργιος Λούκας, Sommelier Trainer & Founder of Genius in Gastronomy

Γιάννης Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος MastihaShop

Κατερίνα Μόσχου, Τυροκομείο "Το Πάριον"

Κώστας Πρέκας, Παραγωγός παραδοσιακών προϊόντων

Παντελής Ρηγούτσος, Τυροκομείο "Τυροσύρα"

Δημήτρης Ρουσουνέλος, Συγγραφέας, Συνεργάτης περιοδικού Γαστρονόμος

Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κυκλάδων και Πρόεδρος Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (INSULEUR)

Γεράσιμος Σκορδίλης, Παραγωγός μελιού "MeliSyros"

Μαρίνος Σουράνης, Εστιατόριο "Μαραθιά"

Θάνος Τεστέμπασης, Head of Business Development, EU & International BU Director, Knowledge S.A.

Θάλεια Τσιχλάκη, Δημοσιογράφος Γεύσης και Οίνου

Ιωάννα Τζαβάρα, Στέλεχος Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονισμός Συμποσίου: Ντίνα Νικολάου, Σεφ