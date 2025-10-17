ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Το λιμενικό διέσωσε 66 μετανάστες στα ανοιχτά της Κρήτης - Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Μετανάστες Ηράκλειο

Το λιμενικό διέσωσε 66 μετανάστες στα ανοιχτά της Κρήτης - Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο

Πρόκειται για τους μετανάστες δύο διαφορετικών περιστατικών στα νότια του Ηρακλείου

Το λιμενικό διέσωσε 66 μετανάστες στα ανοιχτά της Κρήτης - Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Συνολικά 66 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τους μετανάστες δύο διαφορετικών περιστατικών στα νότια του Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα, ναυαγοσωστικό του Λ.Σ εντόπισε νωρίτερα την Παρασκευή 16/10 σε θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου, 32 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε λέμβο. Αφού περισυνελέγησαν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Το δεύτερο περιστατικό επίσης σημειώθηκε νωρίτερα την Παρασκευή 16/10 και αφορά σε 34 ακόμη άτομα που εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε βραχώδη περιοχή, δυτικά των Καλών Λιμένων.



Ειδήσεις σήμερα:

«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης