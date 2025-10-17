Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Το λιμενικό διέσωσε 66 μετανάστες στα ανοιχτά της Κρήτης - Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο
Πρόκειται για τους μετανάστες δύο διαφορετικών περιστατικών στα νότια του Ηρακλείου
Συνολικά 66 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τους μετανάστες δύο διαφορετικών περιστατικών στα νότια του Ηρακλείου.
Πιο συγκεκριμένα, ναυαγοσωστικό του Λ.Σ εντόπισε νωρίτερα την Παρασκευή 16/10 σε θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου, 32 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε λέμβο. Αφού περισυνελέγησαν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.
Το δεύτερο περιστατικό επίσης σημειώθηκε νωρίτερα την Παρασκευή 16/10 και αφορά σε 34 ακόμη άτομα που εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε βραχώδη περιοχή, δυτικά των Καλών Λιμένων.
