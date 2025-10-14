Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου στο Αιγάλεω
Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου στο Αιγάλεω
Ο έφηβος αγνοείται από τις 23 Σεπτεμβρίου
Εξαφανίστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αιγάλεω, ο Αμπντελχαμίντ (επ.) Αμπντελραχμάν (ον.), ηλικίας 17 ετών, με καταγωγή από την Αίγυπτο.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 14 Οκτωβρίου για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Αμπντελχαμίντ (επ.) Αμπντελραχμάν (ον.), ηλικίας 17 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
