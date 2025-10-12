H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, σημειωτόν τα οχήματα στα διόδια Αφιδνών
Σε ποια σημεία υπάρχει αυξημένη κίνηση
Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής και ειδικότερα στις εισόδους του λεκανοπεδίου.
Ειδικότερα παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τα διόδια Αφιδνών έως και τον κόμβο Μεταμόρφωσης.
Παράλληλα, η κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα αντιμετωπίζει καθυστέρηση 15-20' από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.
Κίνηση παρατηρείται και στην Ολυμπία Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της Κινέτας έως τη Νέα Πέραμο.
Ειδικότερα παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τα διόδια Αφιδνών έως και τον κόμβο Μεταμόρφωσης.
Παράλληλα, η κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα αντιμετωπίζει καθυστέρηση 15-20' από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από Παιανία έως Μαραθώνος. https://t.co/RLRx1etOrK— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 12, 2025
