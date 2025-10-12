ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, γαστρορραγία η αιτία της εισαγωγής του

Η πορεία της υγείας του δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης εξελίσσεται ομαλά, ενώ αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του

Με συμπτώματα γαστρορραγίας που παρουσίασε τις τελευταίες ημέρες, νοσηλεύεται από το πρωί της Κυριακής 12/10 στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ο κ. Κωνσταντέλλος υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη εισαγωγή για την απαραίτητη νοσοκομειακή θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει μετάγγιση αίματος και ενίσχυση με σίδηρο, σύμφωνα με τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη, ενώ η πορεία της ανάρρωσης εξελίσσεται ομαλά. Ο ίδιος, με ανάρτησή του στο facebook, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΝΝΑ για τον επαγγελματισμό και τη φροντίδα τους, τονίζοντας με το γνωστό του χιούμορ ότι «του κάνουν μετατροπή σε GTi τελευταίας έκδοσης».

Ο Δήμαρχος αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες και να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του.

