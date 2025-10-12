H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό μαγαζί στα Χανιά - Δύο συλλήψεις
Εκτός από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, συνελήφθη και η μητέρα της ανήλικης
Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε μια ανήλικη κοπέλα τα ξημερώματα της Κυριακής.
Η 16χρονη βρισκόταν σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στα Χανιά, όπου κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Αποτέλεσμα ήταν η νεαρή να νιώσει αδιαθεσία και να κριθεί αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο για να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα μέθης που παρουσίασε.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της.
