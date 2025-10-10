Ο Γεωργιανός έπινε στο πεζοδρόμιο, πήγε σπίτι και άρχισε να καρφώνει το πιρούνι με μανία στη σύζυγό του, δείτε βίντεο λίγο πριν την άγρια επίθεση
Σε κατάσταση ακραίας μέθης εισέβαλε στο σπίτι της 39χρονης και κάρφωσε ένα πιρούνι στο πρόσωπό της περισσότερες από 100 φορές τραυματίζοντάς την σοβαρά
Όχι απλά γνώριμος στις Αρχές αλλά σεσημασμένος για δεκάδες αδικήματα είναι ο 43χρονος Γεωργιανός ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας επιτέθηκε με ένα πιρούνι στην 39χρονη σύζυγό του, έγκυο 3 μηνών, καρφώνοντάς την περισσότερες από 100 φορές στα μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο δράστης, λίγη ώρα προτού επιτεθεί με το πιρούνι, να στέκεται μπροστά από μια πολυκατοικία, στην περιοχή του Νέου Ψυχικού, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του θύματος, και να πίνει.
Δείτε το βίντεο:
Στο πλάνο φαίνεται να τσακώνεται με ένα γείτονα ο οποίος προσπαθεί να παρκάρει το αυτοκίνητό του και αφού διαπληκτίζονται κάθεται πάλι στο πεζοδρόμιο και συνεχίζει να πίνει. Λίγη ώρα αργότερα και σε κατάσταση ακραίας μέθης εισέβαλε στο σπίτι της 39χρονης και κάρφωσε ένα πιρούνι στο πρόσωπό της περισσότερες από 100 φορές τραυματίζοντάς την σοβαρά στα μάτια.
Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, από το 2012, όταν συνελήφθη για πρώτη φορά με την κατηγορία της Φθοράς Ξένης Ιδιοκτησίας, αποτελούσε «δημόσιο κίνδυνο» καθώς συνελήφθη ακόμη 11 φορές ενώ είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης. Μεταξύ άλλων κατηγορήθηκε για Κλοπή, για Έκθεση της Ανήλικης κόρης του σε Κίνδυνο ενώ οι Αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες τέσσερις φορές για Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, Επικίνδυνη Οδήγηση και οδήγηση χωρίς δίπλωμα.
Παρόλα αυτά ο 43χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ενώ πριν από δύο χρόνια είχε ζητηθεί η εκούσια νοσηλεία του όταν μετά από ένα καβγά και ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης απειλούσε ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του.
Άτομα από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως μέθυσο και βίαιο έχοντας πιαστεί αρκετές φορές στα χέρια με γείτονές του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε υπάρξει κακοποιητικός απέναντι και στην πρώην σύζυγό του και την κόρη τους οι οποίες μετακόμισαν στο εξωτερικό για να γλιτώσουν από τη μανία του.
Η 39χρονη, ωστόσο, ήταν το τελευταίο του θύμα και το βράδυ της Δευτέρας σώθηκε καθώς πρόλαβε να βγει ημίγυμνη στο δρόμο και να τρέξει για να γλιτώσει από τη μανία του 43χρονου.
