Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Ένας νεκρός μετά από ανατροπή αυτοκινήτου
Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν άνδρες της τροχαίας όπου απέκλεισαν για λίγη ώρα το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Πάρνηθος 399, στο Μενίδι.
Η ώρα ήταν 22:40 όταν ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το άτομο που οδηγούσε.
Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν άνδρες της τροχαίας όπου απέκλεισαν για λίγη ώρα το σημείο.
Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα.
