Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Ένας νεκρός μετά από ανατροπή αυτοκινήτου
ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι Τροχαίο Δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Ένας νεκρός μετά από ανατροπή αυτοκινήτου

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν άνδρες της τροχαίας όπου απέκλεισαν για λίγη ώρα το σημείο

Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Ένας νεκρός μετά από ανατροπή αυτοκινήτου
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Πάρνηθος 399, στο Μενίδι.

Η ώρα ήταν 22:40 όταν ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το άτομο που οδηγούσε.

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν άνδρες της τροχαίας όπου απέκλεισαν για λίγη ώρα το σημείο.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα.



Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας

Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής

Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών

